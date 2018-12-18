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За тиждень на Волині спіймали 16 п'яних водіїв

За тиждень на Волині спіймали 16 п'яних водіїв
За останній тиждень, з 25 лютого по 3 березня, на Волині затримали 16 водіїв, які перебували у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

Про це на своїй сторінці у facebook повідомляє Патрульна поліція Волині.

Водночас, було зареєстровано 76 випадків керування транспортними засобами особами, які не мають водійського посвідчення, або не пред'явили його.

Окрім цього - 22 випадки порушення правил дорожнього руху, які спричинили ДТП та було складено 137 протоколів за порушення громадської безпеки.

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Теги: поліція, звіт
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