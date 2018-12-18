За тиждень на Волині спіймали 16 п'яних водіїв
04 березень, 23:39
За останній тиждень, з 25 лютого по 3 березня, на Волині затримали 16 водіїв, які перебували у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.
Про це на своїй сторінці у facebook повідомляє Патрульна поліція Волині.
Водночас, було зареєстровано 76 випадків керування транспортними засобами особами, які не мають водійського посвідчення, або не пред'явили його.
Окрім цього - 22 випадки порушення правил дорожнього руху, які спричинили ДТП та було складено 137 протоколів за порушення громадської безпеки.
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Про це на своїй сторінці у facebook повідомляє Патрульна поліція Волині.
Водночас, було зареєстровано 76 випадків керування транспортними засобами особами, які не мають водійського посвідчення, або не пред'явили його.
Окрім цього - 22 випадки порушення правил дорожнього руху, які спричинили ДТП та було складено 137 протоколів за порушення громадської безпеки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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