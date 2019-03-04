Діти з повітряними кульками і фото на пам’ять: у РФ «урочисто» відкрили смітник. ВІДЕО





На відео, яке зняв очевидець, видно, що на відкриття смітника запросили дорослих і дітей з кульками, - пишуть



Встановлення баків не забули також “увічнити” на груповій фотографії.



– Шкода, у дітей немає квітів, щоб покласти, – іронізує автор, знімаючи відео.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У дагестанському місті Махачкала влада влаштувала ціле свято на честь того, що у дворі одного з багатоквартирних будинків були встановлені нові баки для сміття.На відео, яке зняв очевидець, видно, що на відкриття смітника запросили дорослих і дітей з кульками, - пишуть Факти ICTV Встановлення баків не забули також “увічнити” на груповій фотографії.– Шкода, у дітей немає квітів, щоб покласти, – іронізує автор, знімаючи відео.

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