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Діти з повітряними кульками і фото на пам’ять: у РФ «урочисто» відкрили смітник. ВІДЕО

Діти з повітряними кульками і фото на пам’ять: у РФ «урочисто» відкрили смітник. ВІДЕО
У дагестанському місті Махачкала влада влаштувала ціле свято на честь того, що у дворі одного з багатоквартирних будинків були встановлені нові баки для сміття.

На відео, яке зняв очевидець, видно, що на відкриття смітника запросили дорослих і дітей з кульками, - пишуть Факти ICTV.

Встановлення баків не забули також “увічнити” на груповій фотографії.

– Шкода, у дітей немає квітів, щоб покласти, – іронізує автор, знімаючи відео.

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Теги: смітник, відкриття, РФ, урочистості
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