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У Луцьку «автохами» паркуються на зупинках та пішохідних переходах. ВІДЕО

У Луцьку «автохами» паркуються на зупинках та пішохідних переходах. ВІДЕО
На проспекті Грушевського у Луцьку «автохами» припаркувались просто на зупинці громадського транспорту.

Відповідне відео у facebook-спільноті «АвтоАндони Луцька» опублікував користувач Володимир Морозов.

На відео видно, як кілька автомобілістів припаркувались просто під знаком, а дехто з них - на пішохідному переході.

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Теги: автохам, паркування, зупинка, пішохідний перехід
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