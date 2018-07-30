У Луцьку «автохами» паркуються на зупинках та пішохідних переходах. ВІДЕО
Сьогодні, 02:26
На проспекті Грушевського у Луцьку «автохами» припаркувались просто на зупинці громадського транспорту.
Відповідне відео у facebook-спільноті «АвтоАндони Луцька» опублікував користувач Володимир Морозов.
На відео видно, як кілька автомобілістів припаркувались просто під знаком, а дехто з них - на пішохідному переході.
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Відповідне відео у facebook-спільноті «АвтоАндони Луцька» опублікував користувач Володимир Морозов.
На відео видно, як кілька автомобілістів припаркувались просто під знаком, а дехто з них - на пішохідному переході.
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