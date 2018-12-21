Мешканці Нововолинська, які проти будівництва нового житлового комплексу, пішли до мера. ВІДЕО





Зі своїми проханнями люди звернулися до мера. Повідомляє



Мешканці продовжують відстоювати свою думку. Нагадаємо, що люди не хочуть, щоб зводили житловий комплекс, бо: поруч будинок, який



4-го березня жителі будинків на бульварі Шевченка прийшли на особистий прийом до міського голови Віктора Сапожнікова.



“Ми не згідні з рішенням, яке винесли на сесії міської ради. Нашу думку абсолютно ігнорують. Ми будемо далі боротися”, – звернулися люди до мера.



Сапожніков відповів, що він не проти, щоб відстоювали свою позицію.





“Ви живете не на хуторі. Десь сусід в стінку грюкнув – змушені миритися. В мене поруч, 20 метрів від будинку, 8 поверхів вибудували. Дружина також каже “як ти це допустив. Тому що передбачено це, це по нормах. Ми живемо в місті.



Хочу не хочу не пройде”, та все має бути зроблене по нормах. Тому на сесії при прийнятті рішення передбачили зробити незалежний аудит по землі та по будівництву. Ми врахували вашу думку”, – зазначив Сапожніков.



Жителі будинків навели свої арґументи, чому вони проти. Основний з них – це те, що двоповерхівка перенесла вибух газу, була зруйнована стіна.





Свої арґументи написали в заяві. Зазначають, що не чули про майбутнє будівництво, громадські слухання і що на сайті Нововолинської міської ради не був опублікований проект рішення, що стосується подальшої долі забудови земельної ділянки на бульварі Шевченка 35А, за який 20-го лютого голосували депутати.









Мер сказав людям, що всі конструктивні зауваження переглянуть. Протягом двох тижнів нададуть відповідь.



“Жоден ваш пункт не залишиться без розгляду. Можливо ви в чомусь і праві. Та просто так “я не хочу, бо поруч будівництво”, не можна. За сайт: Кожне наше рішення публікується заздалегіть, майже за місяць. Тому я це не приймаю. Але якщо це підтвердиться, я накажу своїх підлеглих”, – зазначив Сапожніков.



Детальніше – у відео.







У Нововолинську жителі 35-го та 33-го будинків на бульварі Шевченка, поряд з яким мають звести житловий комплекс із вбудовано-прибудованими торгово-офісними приміщеннями, виступають категорично проти нового будівництва. Зі своїми проханнями люди звернулися до мера.



Додамо, що на офіційному сайті Нововолинської міської ради проект рішення “Про надання дозволу на розробку документації з землеустрою”, зокрема на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2000 га за адресою: б-р Шевченка, 35-А для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими торгово-офісними приміщеннями для продажу права оренди даної земельної ділянки на земельних торгах був опублікований. У якому вигляді – дивіться на фото.





А ось і саме рішення. На сайті міськради станом на сьогодні (04.03.19) воно оприлюднене.





Нагадаємо, земельна ділянка під майбутнє будівництво зараз перебуває в комунальній власності. Вона піде на аукціон з правом оренди.



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