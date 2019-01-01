Лучанин показав красу визначних споруд історичної території Волині. ВІДЕО

Андрій Михайлов зняв 18 місць не лише сучасної, а й історичної території Волині.



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Замок Любарта, Почаїв, Острог, Тараканівський форт, Пересопниця – все це у відеопроекті “Місця Великої Волині” Андрія Михайлова. Це нинішні Тернопільщина, Житомирщина, Львівщина, Рівненщина, частково Білорусь і Польща.



Андрій Михайлов розповідає, що адресує свій проект людям, які там живуть та цікавляться історією свого краю.



"В цьому відеопроекті я показую регіон Волині, яким він був історично впродовж останніх тисячу років від періоду Київської Русі до теперішнього часу. Тобто в період панування різних держав на цих землях. Жодної політики в цьому немає і в загальному це бульше історичний екскурс", - розповів дизайнер.



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