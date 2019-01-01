вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанин показав красу визначних споруд історичної території Волині. ВІДЕО

Лучанин показав красу визначних споруд історичної території Волині. ВІДЕО
Луцький дизайнер і фотограф Андрій Михайлов зняв 18 місць не лише сучасної, а й історичної території Волині.

Йдеться в сюжеті 12 каналу.

Замок Любарта, Почаїв, Острог, Тараканівський форт, Пересопниця – все це у відеопроекті “Місця Великої Волині” Андрія Михайлова. Це нинішні Тернопільщина, Житомирщина, Львівщина, Рівненщина, частково Білорусь і Польща.

Андрій Михайлов розповідає, що адресує свій проект людям, які там живуть та цікавляться історією свого краю.

"В цьому відеопроекті я показую регіон Волині, яким він був історично впродовж останніх тисячу років від періоду Київської Русі до теперішнього часу. Тобто в період панування різних держав на цих землях. Жодної політики в цьому немає і в загальному це бульше історичний екскурс", - розповів дизайнер.

Більше - у сюжеті.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, історія, відеопроект, будівлі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП-5 вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 20 тисяч гривень
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами лютого
Перша громада на Волині юридично перейшла до ПЦУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські капелани вирушили на Схід
Сьогодні, 06:07
Лучанин показав красу визначних споруд історичної території Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 05:51
Чоловік, який вбив 7-річного сина, уже був засуджений за побиття хворої на ДЦП 4-річної доньки. ВІДЕО
Сьогодні, 04:19
Ще одна релігійна громада на Волині офіційно приєдналась до ПЦУ
Сьогодні, 03:14
У Луцьку «автохами» паркуються на зупинках та пішохідних переходах. ВІДЕО
Сьогодні, 02:26
Схожі новини
Як виглядали волинські жінки 100 років тому. ФОТО Як виглядали волинські жінки 100 років тому. ФОТО
04 березень, 09:32
Заради чоловіка не поїхала жити до США: зворушлива історія багатодітної жінки з Волині Заради чоловіка не поїхала жити до США: зворушлива історія багатодітної жінки з Волині
11 лютий, 11:30
Пишні сукні, декорації, загримовані актори: яким був театр у волинському місті понад 80 років тому Пишні сукні, декорації, загримовані актори: яким був театр у волинському місті понад 80 років тому
03 лютий, 18:35
Волинські селяни на ретрофото Волинські селяни на ретрофото
30 січень, 08:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські капелани вирушили на Схід
Сьогодні, 06:07
 0
Лучанин показав красу визначних споруд історичної території Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 05:51
 0
Чоловік, який вбив 7-річного сина, уже був засуджений за побиття хворої на ДЦП 4-річної доньки. ВІДЕО
Сьогодні, 04:19
 0
Ще одна релігійна громада на Волині офіційно приєдналась до ПЦУ
Сьогодні, 03:14
 0
У Луцьку «автохами» паркуються на зупинках та пішохідних переходах. ВІДЕО
Сьогодні, 02:26
 0
Медіа
відео
1/8