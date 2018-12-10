Волинські капелани вирушили на Схід
Сьогодні, 06:07
У неділю, 3 березня 2019 року, єпископ Матфей, благословив у дорогу капеланів Володимир-Волинської єпархії: прот. Юрія Здебського, прот. Віталія Іваніва, прот, Михайла Нідзельського, прот. Миколу Рижука, які відправились на Схід України в зону бойових дій.
Йдеться на сайті Володимир-Волинської єпархії Православної церкви України.
Архієрей у своєму слові побажав священикам ангела хранителя у дорогу.
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Йдеться на сайті Володимир-Волинської єпархії Православної церкви України.
Архієрей у своєму слові побажав священикам ангела хранителя у дорогу.
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