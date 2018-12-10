Волинські капелани вирушили на Схід

Матфей, благословив у дорогу капеланів Володимир-Волинської єпархії: прот. Юрія Здебського, прот. Віталія Іваніва, прот, Михайла Нідзельського, прот. Миколу Рижука, які відправились на Схід України в зону бойових дій.



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Архієрей у своєму слові побажав священикам ангела хранителя у дорогу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 3 березня 2019 року, єпископ, благословив у дорогу капеланів Володимир-Волинської єпархії: прот., прот., прот,, прот., які відправились на Схід України в зону бойових дій.Йдеться на сайті Володимир-Волинської єпархії Православної церкви України.Архієрей у своєму слові побажав священикам ангела хранителя у дорогу.

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