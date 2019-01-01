Ще одна релігійна громада на Волині офіційно приєдналась до ПЦУ
Сьогодні, 03:14
В понеділок, 4 березня 2019 року, єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з представниками Різдва-Богородичної громади села Сусваль Володимир-Волинського районного благочиння, які під час зборів 3-го березня, підтримали рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України.
Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.
Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.
Архієрей задовільнив їх прохання.
Зауважимо, що парафіяни села Сусваль тричі голосували за перехід до ПЦУ.
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Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.
Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.
Архієрей задовільнив їх прохання.
Зауважимо, що парафіяни села Сусваль тричі голосували за перехід до ПЦУ.
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