Ще одна релігійна громада на Волині офіційно приєдналась до ПЦУ





Про це йдеться на



Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.



Архієрей задовільнив їх прохання.





Зауважимо, що парафіяни села Сусваль

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В понеділок, 4 березня 2019 року, єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з представниками Різдва-Богородичної громади села Сусваль Володимир-Волинського районного благочиння, які під час зборів 3-го березня, підтримали рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України.Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.Архієрей задовільнив їх прохання.Зауважимо, що парафіяни села Сусваль тричі голосували за перехід до ПЦУ

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