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Ще одна релігійна громада на Волині офіційно приєдналась до ПЦУ

Ще одна релігійна громада на Волині офіційно приєдналась до ПЦУ
В понеділок, 4 березня 2019 року, єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з представниками Різдва-Богородичної громади села Сусваль Володимир-Волинського районного благочиння, які під час зборів 3-го березня, підтримали рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України.

Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.

Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.

Архієрей задовільнив їх прохання.
Ще одна релігійна громада на Волині офіційно приєдналась до ПЦУ


Зауважимо, що парафіяни села Сусваль тричі голосували за перехід до ПЦУ.

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Теги: громада, Сусваль, ПЦУ, перехід
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