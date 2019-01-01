Чому сьогодні варто викинути старе взуття: що можна і не можна робити 5 березня
Сьогодні, 08:55
5 березня 2019 року вшановують Лева Катанського. Цього дня наші пращури пекли масляничні млинці, влаштовували маскаради, водили хороводи, ходили одне до одного в гості, просили вибачення у тих, з ким посварилися та ласували солодкими стравами.
Іменини сьогодні святкують: Лев.
Народні прикмети на 5 березня
– Якщо людина цього дня захворіла, то хвороба буде проходити довго.
– Сніг пройшов до 5 березня – рік буде бідним і неврожайним.
– Пішов сніг з дощем – чекайте бурхливого розливу річок і навіть відлиги.
– Зграї галок і ворон літають високо в небі – чекайте снігопад.
Що можна робити 5 березня
1. Якщо у цей день викинути старе взуття, то увесь рік ви житимете в достатку.
Що не можна робити 5 березня
1. Сьогодні не можна починати нічого нового – це віщує невдачу.
2. Цього дня не давайте жодних обіцянок, адже швидше за все, ви не зможете їх виконати.
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Іменини сьогодні святкують: Лев.
Народні прикмети на 5 березня
– Якщо людина цього дня захворіла, то хвороба буде проходити довго.
– Сніг пройшов до 5 березня – рік буде бідним і неврожайним.
– Пішов сніг з дощем – чекайте бурхливого розливу річок і навіть відлиги.
– Зграї галок і ворон літають високо в небі – чекайте снігопад.
Що можна робити 5 березня
1. Якщо у цей день викинути старе взуття, то увесь рік ви житимете в достатку.
Що не можна робити 5 березня
1. Сьогодні не можна починати нічого нового – це віщує невдачу.
2. Цього дня не давайте жодних обіцянок, адже швидше за все, ви не зможете їх виконати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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