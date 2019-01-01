Чому сьогодні варто викинути старе взуття: що можна і не можна робити 5 березня

5 березня 2019 року вшановують Лева Катанського. Цього дня наші пращури пекли масляничні млинці, влаштовували маскаради, водили хороводи, ходили одне до одного в гості, просили вибачення у тих, з ким посварилися та ласували солодкими стравами.Іменини сьогодні святкують: Лев.– Якщо людина цього дня захворіла, то хвороба буде проходити довго.– Сніг пройшов до 5 березня – рік буде бідним і неврожайним.– Пішов сніг з дощем – чекайте бурхливого розливу річок і навіть відлиги.– Зграї галок і ворон літають високо в небі – чекайте снігопад.1. Якщо у цей день викинути старе взуття, то увесь рік ви житимете в достатку.1. Сьогодні не можна починати нічого нового – це віщує невдачу.2. Цього дня не давайте жодних обіцянок, адже швидше за все, ви не зможете їх виконати.