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Курс валют у Луцьку на 5 березня

Курс валют у Луцьку на 5 березня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.668, а продаж - 26.999.

Євро при купівлі становить - 30.192, при продажу - 30.739.

Курс російського рубля: купівля - 0.357, продаж - 0.423.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.785, продаж - 7.180.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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