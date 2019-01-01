Курс валют у Луцьку на 5 березня





Євро при купівлі становить - 30.192, при продажу - 30.739.



Курс російського рубля: купівля - 0.357, продаж - 0.423.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.785, продаж - 7.180.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.668, а продаж - 26.999.Євро при купівлі становить - 30.192, при продажу - 30.739.Курс російського рубля: купівля - 0.357, продаж - 0.423.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.785, продаж - 7.180.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію