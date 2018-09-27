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У Луцьку просять додаткову маршрутку до обласної дитячої лікарні

У Луцьку просять додаткову маршрутку до обласної дитячої лікарні
У Луцьку просять ввести додатковий маршут або змінити шлях маршрутки, що уже курсує, так, аби вона їхала повз дитячу обласну лікарню, що на проспекті Відродження, і Північний ринок.

Таке прохання учора, 4 березня, на сайті Єдиної системи місцевих петицій зареєструвала Лілія Бурганова.

Авторка петиції пише, що цю ділянку обслуговують лиш маршути №17, №17А і тролейбус №8.

"Розклад цих транспортних засобів не достатньо забезпечує потреби лучан на цій ділянці міста. З ранку проблематично дістатись до роботи, а дітям до школи", - йдеться у тексті петиції.

Тож лучани мають два тижні, аби підписати її, щоб міська влада прийняла рішення щодо цієї проблеми.

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Теги: петиція, маршрутка, Луцьк
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