У Києві хлопець посеред вулиці вбив сусіда





65-річний чоловік помер на місці від удару головою об землю, - пише



Трагедія сталася близько 21:00.



Зазначається, що 65-річний чоловік вийшов зі свого приватного будинку, щоб провести дружину на зупинку. На вулиці у нього із сусідом виникла перепалка, хлопець штовхнув літнього чоловіка, той впав на землю і вдарився головою. Від удару він раптово помер.



На місці події працювали співробітники поліції, слідчо-оперативна група і швидка допомога. Медикам залишалося лише констатувати факт смерті, за попередніми даними, чоловік помер від удару скронею об асфальт.



Деталі події встановить слідство. Зловмисника затримали правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві в понеділок, 4 березня, 19-річний хлопець під час конфлікту на вулиці вбив свого сусіда.65-річний чоловік помер на місці від удару головою об землю, - пише Інформатор Трагедія сталася близько 21:00.Зазначається, що 65-річний чоловік вийшов зі свого приватного будинку, щоб провести дружину на зупинку. На вулиці у нього із сусідом виникла перепалка, хлопець штовхнув літнього чоловіка, той впав на землю і вдарився головою. Від удару він раптово помер.На місці події працювали співробітники поліції, слідчо-оперативна група і швидка допомога. Медикам залишалося лише констатувати факт смерті, за попередніми даними, чоловік помер від удару скронею об асфальт.Деталі події встановить слідство. Зловмисника затримали правоохоронці.

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