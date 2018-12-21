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У Києві хлопець посеред вулиці вбив сусіда

У Києві хлопець посеред вулиці вбив сусіда
У Києві в понеділок, 4 березня, 19-річний хлопець під час конфлікту на вулиці вбив свого сусіда.

65-річний чоловік помер на місці від удару головою об землю, - пише Інформатор.

Трагедія сталася близько 21:00.

Зазначається, що 65-річний чоловік вийшов зі свого приватного будинку, щоб провести дружину на зупинку. На вулиці у нього із сусідом виникла перепалка, хлопець штовхнув літнього чоловіка, той впав на землю і вдарився головою. Від удару він раптово помер.

На місці події працювали співробітники поліції, слідчо-оперативна група і швидка допомога. Медикам залишалося лише констатувати факт смерті, за попередніми даними, чоловік помер від удару скронею об асфальт.

Деталі події встановить слідство. Зловмисника затримали правоохоронці.

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Теги: бійка, сусіди, смерть, Київ
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