На Волині через грип закрили 3 школи

На Волині за останній тиждень кількість хворих на ГРВІ та грипом в області зменшилась на 5%.Відтак, зареєстровано 5980 випадків проти 6268 попереднього тижня, - інформує Волинський лабораторний центр.А локальні перевищення епідемічних порогів зафіксовано у Рожищенському районі (на 78%), Ковельському районі (на 36%), Камінь-Каширському районі (на 9%) та незначні перевищення (на 4 – 2%) у Шацькому, Іваничівському, Любомльському та Горохівському районах. Найнижчі показники захворюваності у Любешівському, Локачинському районах та в Нововолинську.Найбільше хворіють діти до 17 років.У зв’язку із ускладненням епідситуації з ГРВІ та грипу в окремих навчально-виховних закладах, відсутністю по хворобі понад 20 % учнів, лікарями-епідеміологами надані рекомендації щодо тимчасового призупинення навчання у загальноосвітніх школах. Так, припинено навчання в 3 школах області (двох в Горохівському та одній в Турійському районах).Кількість осіб, що потребувала стаціонарного лікування з приводу ускладненого перебігу хвороби зменшилась на 23% і становила 87 осіб проти 113 попереднього тижня.З початку епідемічного сезону, котрий розпочався 1 жовтня 2018 року перехворіло понад 117 тис. волинян – це 11,3% населення області. Інтенсивний показник захворюваності в поточному епідсезоні в 1,8 разів нижчий рівня аналогічного періоду минулого року. Для порівняння – в сезоні 2017-2018рр.. пік епідемічної активності грипу та ГРВІ в області припадав на цей період, коли в області було зареєстровано понад 10 тисяч хворих за тиждень.В нинішньому епідемічному сезоні фахівцями вірусологічної лабораторії досліджено зразки матеріалу від 44 пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ, серед котрих у 23 % (10 осіб) визначено віруси грипу типу А (Н3), що доводить вплив саме цього підтипу на сезон 2018 – 2019 років.З початку епідемічного сезону проти грипу на Волині вакциновано 1428 людей.