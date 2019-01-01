У Луцьку таксі стукнулось з Chevrolet





Про це ІА



Зі слів свідків аварії, близько 9 години автомобіль марки Dacia Logan, за кермом якого на момент ДТП перебував працівник служби «Люкс-таксі», не дотримавшись дозволеної безпечної дистанції між транспортними засобами під час руху зіткнувся з автівкою Chevrolet Lacetti.



У результаті зіткнення Chevrolet Lacetti винесло на зустрічну смугу, що значно ускладнило рух на аварійній ділянці – у районі мосту. Обидві автівки отримали механічні пошкодження.



Відомо, що під час ДТП із пасажирів та водіїв транспортних засобів ніхто не постраждав.



Наразі водії обох автомобілів очікують на приїзд поліції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку дорожня-транспортна пригода за участю автомобілів Dacia Logan та Chevrolet Lacetti сталася вранці 5 березня у районі гіпермаркету «Там-Там». Відомо, що за кермом Dacia перебував таксист.Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці інциденту.Зі слів свідків аварії, близько 9 години автомобіль марки Dacia Logan, за кермом якого на момент ДТП перебував працівник служби «Люкс-таксі», не дотримавшись дозволеної безпечної дистанції між транспортними засобами під час руху зіткнувся з автівкою Chevrolet Lacetti.У результаті зіткнення Chevrolet Lacetti винесло на зустрічну смугу, що значно ускладнило рух на аварійній ділянці – у районі мосту. Обидві автівки отримали механічні пошкодження.Відомо, що під час ДТП із пасажирів та водіїв транспортних засобів ніхто не постраждав.Наразі водії обох автомобілів очікують на приїзд поліції.

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