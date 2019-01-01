вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку таксі стукнулось з Chevrolet

У Луцьку таксі стукнулось з Chevrolet
У Луцьку дорожня-транспортна пригода за участю автомобілів Dacia Logan та Chevrolet Lacetti сталася вранці 5 березня у районі гіпермаркету «Там-Там». Відомо, що за кермом Dacia перебував таксист.

Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці інциденту.

Зі слів свідків аварії, близько 9 години автомобіль марки Dacia Logan, за кермом якого на момент ДТП перебував працівник служби «Люкс-таксі», не дотримавшись дозволеної безпечної дистанції між транспортними засобами під час руху зіткнувся з автівкою Chevrolet Lacetti.

У результаті зіткнення Chevrolet Lacetti винесло на зустрічну смугу, що значно ускладнило рух на аварійній ділянці – у районі мосту. Обидві автівки отримали механічні пошкодження.

Відомо, що під час ДТП із пасажирів та водіїв транспортних засобів ніхто не постраждав.

Наразі водії обох автомобілів очікують на приїзд поліції.
У Луцьку таксі стукнулось з Chevrolet
У Луцьку таксі стукнулось з Chevrolet

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП-5 вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 20 тисяч гривень
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами лютого
Перша громада на Волині юридично перейшла до ПЦУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На «Ягодині» у рейсовому автобусі знайшли контрабандні рулони тканини
Сьогодні, 10:34
Перші «живі» гроші за субсидію отримали майже 1,5 тисячі пенсіонерів Волині
Сьогодні, 10:13
У Луцьку таксі стукнулось з Chevrolet
Сьогодні, 10:03
Луцькі підприємства забруднюють стоки шкідливими речовинами
Сьогодні, 09:41
На Волині через грип закрили 3 школи
Сьогодні, 09:40
Схожі новини
У Луцьку Renault в'їхало у Ford. ФОТО У Луцьку Renault в'їхало у Ford. ФОТО
04 березень, 13:24
У центрі Луцька Volkswagen збив велосипедиста: подробиці У центрі Луцька Volkswagen збив велосипедиста: подробиці
02 березень, 10:45
У Луцьку «поцілувались» дві Renault. ФОТО У Луцьку «поцілувались» дві Renault. ФОТО
01 березень, 09:39
Ранкова аварія у Луцьку: легковик в'їхав у маршрутку. ФОТО Ранкова аварія у Луцьку: легковик в'їхав у маршрутку. ФОТО
26 лютий, 09:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Двоє волинян потрапили у нічну аварію в Рівному
Сьогодні, 10:55
 0
Стала відома причина смерті вокаліста гурту The Prodigy
Сьогодні, 10:40
 0
На «Ягодині» у рейсовому автобусі знайшли контрабандні рулони тканини
Сьогодні, 10:34
 0
Перші «живі» гроші за субсидію отримали майже 1,5 тисячі пенсіонерів Волині
Сьогодні, 10:13
 0
У Луцьку таксі стукнулось з Chevrolet
Сьогодні, 10:03
 0
Медіа
відео
1/8