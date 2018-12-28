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Перші «живі» гроші за субсидію отримали майже 1,5 тисячі пенсіонерів Волині

Перші «живі» гроші за субсидію отримали майже 1,5 тисячі пенсіонерів Волині
На Волині 4 березня стартувала виплата житлових субсидій готівковими коштами.

Так, першими «живі» кошти для оплати комунальних рахунків за лютий отримали пенсіонери, - інформує Волинська обласна державна адміністрація.

Зокрема, учора на Волині субсидію «живими» грошима отримали 1 тис. 432 пенсіонери, в тому числі 858 осіб через підприємства Укрпошти та 574 – через банківські установи. Середній розмір субсидії становить понад 2 тисячі гривень.

Загалом в перший день монетизації для потреб субсидіантів було виплачено 2,9 млн гривень.

Нагадаємо, що 1 січня уряд схвалив постанову про надання житлових субсидій населенню у грошовій формі. Правила призначення допомоги у сплаті комунальних платежів залишився незмінним. Змінився лише алгоритм її виплати.

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Теги: субсидія, гроші
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