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Стала відома причина смерті вокаліста гурту The Prodigy

Стала відома причина смерті вокаліста гурту The Prodigy
Вокаліст групи The Prodigy Кіт Флінт вчинив самогубство після розставання з дружиною, моделлю і діджеєм з Японії Маюмі Каї.

Після розриву з дружиною Кіт Флінт впав у важку депресію. Це спонукало його виставити на продаж їх спільний дім в графстві Ессекс і знову почати вживати наркотики, - пишуть Факти з посиланням на британське видання The Sun.

Кіта Флінта знайшли мертвим вранці 4 березня у своєму будинку у Великій Британії. Йому було 49 років. Як оголосив пізніше лідер The Prodigy Ліем Хоулетт, Флінт наклав на себе руки.

До слова, британський гурт The Prodigy заснований у 1990 році. Гурт двічі номінували на Греммі. Їх композиції – це електронна музика.

Спочатку у складі гурту Флінт був звичайним танцюристом, і тільки у 1996 році він вперше проявив себе як вокаліст. Популярність йому принесла композиція Firestarter.

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Теги: вокаліст, гурт, The Prodigy, Кіт Флінт
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