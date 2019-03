Стала відома причина смерті вокаліста гурту The Prodigy

Вокаліст групи The Prodigyвчинив самогубство після розставання з дружиною, моделлю і діджеєм з ЯпоніїПісля розриву з дружиною Кіт Флінт впав у важку депресію. Це спонукало його виставити на продаж їх спільний дім в графстві Ессекс і знову почати вживати наркотики, - пишуть Факти з посиланням на британське видання The Sun.Кіта Флінта знайшли мертвим вранці 4 березня у своєму будинку у Великій Британії. Йому було 49 років. Як оголосив пізніше лідер The Prodigy Ліем Хоулетт, Флінт наклав на себе руки.До слова, британський гурт The Prodigy заснований у 1990 році. Гурт двічі номінували на Греммі. Їх композиції – це електронна музика.Спочатку у складі гурту Флінт був звичайним танцюристом, і тільки у 1996 році він вперше проявив себе як вокаліст. Популярність йому принесла композиція Firestarter.