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Двоє волинян потрапили у нічну аварію в Рівному

Двоє волинян потрапили у нічну аварію в Рівному
У Рівному вночі трапилась аварія, у якій постраждали 53-річний житель Волині.

Інцидент стався приблизно першої години ночі, 5 березня, на вулиці Київська, - інформує ГУНП у Рівненській області.

Так, на перехресті доріг зіткнулися автомобілі Ford Focus під керуванням 21-річного жителя Волинської області та Fiat doblo, яким керував 39-річний рівнянин. Внаслідок ДТП постраждав пасажир Ford, 53-річний житель Волинської області. Медики діагностували у нього перелом ребра та забої обличчя.

У всіх водіїв поліцейські відібрали зразки крові на предмет визначення стану сп’яніння.

За усіма фактами поліцейські проводять досудові розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.



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Теги: Рівне, аварія
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