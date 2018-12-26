Двоє волинян потрапили у нічну аварію в Рівному





Інцидент стався приблизно першої години ночі, 5 березня, на вулиці Київська, - інформує ГУНП у Рівненській області.



Так, на перехресті доріг зіткнулися автомобілі Ford Focus під керуванням 21-річного жителя Волинської області та Fiat doblo, яким керував 39-річний рівнянин. Внаслідок ДТП постраждав пасажир Ford, 53-річний житель Волинської області. Медики діагностували у нього перелом ребра та забої обличчя.



У всіх водіїв поліцейські відібрали зразки крові на предмет визначення стану сп’яніння.



За усіма фактами поліцейські проводять досудові розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному вночі трапилась аварія, у якій постраждали 53-річний житель Волині.Інцидент стався приблизно першої години ночі, 5 березня, на вулиці Київська, - інформує ГУНП у Рівненській області.Так, на перехресті доріг зіткнулися автомобілі Ford Focus під керуванням 21-річного жителя Волинської області та Fiat doblo, яким керував 39-річний рівнянин. Внаслідок ДТП постраждав пасажир Ford, 53-річний житель Волинської області. Медики діагностували у нього перелом ребра та забої обличчя.У всіх водіїв поліцейські відібрали зразки крові на предмет визначення стану сп’яніння.За усіма фактами поліцейські проводять досудові розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

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