Двоє волинян потрапили у нічну аварію в Рівному
Сьогодні, 10:55
У Рівному вночі трапилась аварія, у якій постраждали 53-річний житель Волині.
Інцидент стався приблизно першої години ночі, 5 березня, на вулиці Київська, - інформує ГУНП у Рівненській області.
Так, на перехресті доріг зіткнулися автомобілі Ford Focus під керуванням 21-річного жителя Волинської області та Fiat doblo, яким керував 39-річний рівнянин. Внаслідок ДТП постраждав пасажир Ford, 53-річний житель Волинської області. Медики діагностували у нього перелом ребра та забої обличчя.
У всіх водіїв поліцейські відібрали зразки крові на предмет визначення стану сп’яніння.
За усіма фактами поліцейські проводять досудові розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
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Інцидент стався приблизно першої години ночі, 5 березня, на вулиці Київська, - інформує ГУНП у Рівненській області.
Так, на перехресті доріг зіткнулися автомобілі Ford Focus під керуванням 21-річного жителя Волинської області та Fiat doblo, яким керував 39-річний рівнянин. Внаслідок ДТП постраждав пасажир Ford, 53-річний житель Волинської області. Медики діагностували у нього перелом ребра та забої обличчя.
У всіх водіїв поліцейські відібрали зразки крові на предмет визначення стану сп’яніння.
За усіма фактами поліцейські проводять досудові розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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