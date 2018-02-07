«ПортCity» запрошує на свято весни*
Сьогодні, 11:03
До свята весни в ТРЦ «ПортCity» залишилося лише 4 дні.
Так, 8 березня о 14 годині на 1-му поверсі ТРЦ «ПортCity» розпочнеться святкова програма.
На відвідувачів чекають покази весняних колекцій від магазинів ТРЦ «ПортCity», презентація нового формату магазину А.Тan, майстер-класи для дітей по виготовленню листівок та подарунків, а також виступ вокальних колективів Луцька.
Також 8-9 березня відбудеться весняний хенд-мейд ярмарок, де ви зможете купити ексклюзивні подарунки близьким від талановитих волинських майстрів.
Серед гостей ТРЦ «ПортCity» будуть розіграні цінні подарунки та грошові сертифікати на покупки у магазинах, що знаходяться у ТРЦ «ПортCity».
Подарунки від партнерів свята: PocketStore, Scorini, Крила, Ябко, Brocard, Organique, Estro, Jasmine, DressCode, Спортландія, Хінкальня, Перлина, Columbia, Галант, On Wave, Bon Marche, My homе, Anabel Arto, Коза Дереза, Brocard, Чудо Острів, Imperial, Joma, Bembi, Woka, Barbershop, Ліга Спорт, Tom Tailor та інші.
На Вас чекають найяскравіші весняні вихідні з ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, 8 березня о 14 годині на 1-му поверсі ТРЦ «ПортCity» розпочнеться святкова програма.
На відвідувачів чекають покази весняних колекцій від магазинів ТРЦ «ПортCity», презентація нового формату магазину А.Тan, майстер-класи для дітей по виготовленню листівок та подарунків, а також виступ вокальних колективів Луцька.
Також 8-9 березня відбудеться весняний хенд-мейд ярмарок, де ви зможете купити ексклюзивні подарунки близьким від талановитих волинських майстрів.
Серед гостей ТРЦ «ПортCity» будуть розіграні цінні подарунки та грошові сертифікати на покупки у магазинах, що знаходяться у ТРЦ «ПортCity».
Подарунки від партнерів свята: PocketStore, Scorini, Крила, Ябко, Brocard, Organique, Estro, Jasmine, DressCode, Спортландія, Хінкальня, Перлина, Columbia, Галант, On Wave, Bon Marche, My homе, Anabel Arto, Коза Дереза, Brocard, Чудо Острів, Imperial, Joma, Bembi, Woka, Barbershop, Ліга Спорт, Tom Tailor та інші.
На Вас чекають найяскравіші весняні вихідні з ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Суд арештував майно депутата Луцькради Євгена Ткачука. ДОКУМЕНТ
Сьогодні, 11:09
«ПортCity» запрошує на свято весни*
Сьогодні, 11:03
Двоє волинян потрапили у нічну аварію в Рівному
Сьогодні, 10:55
Стала відома причина смерті вокаліста гурту The Prodigy
Сьогодні, 10:40