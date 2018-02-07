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«ПортCity» запрошує на свято весни*

«ПортCity» запрошує на свято весни*
До свята весни в ТРЦ «ПортCity» залишилося лише 4 дні.

Так, 8 березня о 14 годині на 1-му поверсі ТРЦ «ПортCity» розпочнеться святкова програма.

На відвідувачів чекають покази весняних колекцій від магазинів ТРЦ «ПортCity», презентація нового формату магазину А.Тan, майстер-класи для дітей по виготовленню листівок та подарунків, а також виступ вокальних колективів Луцька.

Також 8-9 березня відбудеться весняний хенд-мейд ярмарок, де ви зможете купити ексклюзивні подарунки близьким від талановитих волинських майстрів.

Серед гостей ТРЦ «ПортCity» будуть розіграні цінні подарунки та грошові сертифікати на покупки у магазинах, що знаходяться у ТРЦ «ПортCity».

Подарунки від партнерів свята: PocketStore, Scorini, Крила, Ябко, Brocard, Organique, Estro, Jasmine, DressCode, Спортландія, Хінкальня, Перлина, Columbia, Галант, On Wave, Bon Marche, My homе, Anabel Arto, Коза Дереза, Brocard, Чудо Острів, Imperial, Joma, Bembi, Woka, Barbershop, Ліга Спорт, Tom Tailor та інші.

На Вас чекають найяскравіші весняні вихідні з ТРЦ «ПортCity»!

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Теги: свято, ПортCity, весна, подарунки
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