«ПортCity» запрошує на свято весни*

До свята весни в ТРЦ «ПортCity» залишилося лише 4 дні.Так, 8 березня о 14 годині на 1-му поверсі ТРЦ «ПортCity» розпочнеться святкова програма.На відвідувачів чекають покази весняних колекцій від магазинів ТРЦ «ПортCity», презентація нового формату магазину А.Тan, майстер-класи для дітей по виготовленню листівок та подарунків, а також виступ вокальних колективів Луцька.Також 8-9 березня відбудеться весняний хенд-мейд ярмарок, де ви зможете купити ексклюзивні подарунки близьким від талановитих волинських майстрів.Серед гостей ТРЦ «ПортCity» будуть розіграні цінні подарунки та грошові сертифікати на покупки у магазинах, що знаходяться у ТРЦ «ПортCity».Подарунки від партнерів свята: PocketStore, Scorini, Крила, Ябко, Brocard, Organique, Estro, Jasmine, DressCode, Спортландія, Хінкальня, Перлина, Columbia, Галант, On Wave, Bon Marche, My homе, Anabel Arto, Коза Дереза, Brocard, Чудо Острів, Imperial, Joma, Bembi, Woka, Barbershop, Ліга Спорт, Tom Tailor та інші.На Вас чекають найяскравіші весняні вихідні з ТРЦ «ПортCity»!