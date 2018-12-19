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Як на свята працюватимуть волинські сервісні центри МВС

Як на свята працюватимуть волинські сервісні центри МВС
У святкові дні з нагоди 8 березня графік сервісних центрів МВС у Волинській області зміниться.

Про це повідомили у прес-службі Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.

Так, 7 березня — робочий день з 9:00 до 17:00, з 8 по 10 березня — вихідні дні, 11 березня в територіальних сервісних центрах МВС — робочий день з 9:00 до 16:45, в Головному та регіональних сервісних центрах МВС — робочий день з 9:00 до 18:00, з 12 березня — робота у звичному режимі.

Як на свята працюватимуть волинські сервісні центри МВС

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Теги: графік, свята, сервісні центри МВС
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