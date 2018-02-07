Золоті прикраси, одяг, телевізор: на Волині за добу – 20 крадіжок

Поліція Волині за добу розкрила майже 20 крадіжок.До рук зловмисників потрапляли ювелірні вироби, одяг, телевізор, парфуми, металеві вироби, газовий балон, тощо. Сума завданих громадянам матеріальних збитків становить майже 40 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинській області.Так, учора, 4 березня, до ковельської поліції надійшла заява від 20-річної місцевої жительки. Жінка повідомила, що з її квартири викрали золоті вироби та телевізор.Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 21-річний місцевий житель. Викрадені речі зловмисник здав у ломбард.У Ковельському районі дільничні офіцери поліції викрили у вчиненні крадіжки металевої драбини із території тракторної бригади 30-річного жителя району.У Старовижівському районі 59-річний місцевий житель викрав у 36-річної жительки Ратнівського району саморобний млин, а у Луцьку двоє зловмисників викрали із підсобного приміщення волинянина газовий балон та інші металеві вироби. Поліцейські встановили особи зловмисників та вилучили частину викрадених речей.Сума завданих злодіями громадянам матеріальних збитків становить майже 40 тис. грн.За усіма фактами крадіжок тривають досудові розслідування розпочаті за ст. 185 Кримінального кодексу України.