У Ковелі безхатько вкрав з автівки сумочку і торбу з їжею

У Ковелі поліцейські викрили автомобільного злодія.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.До поліції звернувся 30-річний ковельчанин із повідомленням, що в дворі будинку із його припаркованого автомобіля невідомий зловмисник викрав сумочку з особистими речами, 1,5 тис. грн. і пакунок із продуктами харчування.Подія трапилася в неділю по обіді. На місце негайно виїхали поліцейські, котрі оперативно встановили особу зловмисника.Ним виявився 31-річний чоловік без постійного місця проживання. Викрадені речі частково вилучили та повернуть законному власнику.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.