В Україні хочуть заборонити продаж енергетиків неповнолітнім
Сьогодні, 12:30
У Верховній Раді України зареєстровано проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо сприяння здоровому способу життя дітей та підлітків (№10117), яким пропонується заборонити споживання енергетичних напоїв неповнолітніми.
Також нардепи хочуть змінити маркування енергетичних напоїв, - повідомляє 24 канал. На видимій стороні етикетки буде зазначатися застереження щодо вживання енергетичних напоїв неповнолітніми, вагітними жінками, жінками, які годують груддю, особами, які страждають серцево-судинними захворюваннями, захворюваннями ендокринної та центральної нервової системи, а також небезпеки вживання енергетичних напоїв у поєднанні з алкоголем.
Депутати хочуть заборонити розливання енергетиків в тару більшу, ніж 0,33 літри. А енергетичні напої, в яких міститься алкоголь взагалі планують заборонити.
Також законом встановлюються, що енергетичний напій – це газований або негазований напій (за винятком чаю, кави та напоїв на основі кавових та чайних екстрактів), який містить кофеїн з будь-якого джерела походження у кількості, що перевищує 150 мг/л та/або інші компоненти, які стимулюють центральну нервову систему.
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Також нардепи хочуть змінити маркування енергетичних напоїв, - повідомляє 24 канал. На видимій стороні етикетки буде зазначатися застереження щодо вживання енергетичних напоїв неповнолітніми, вагітними жінками, жінками, які годують груддю, особами, які страждають серцево-судинними захворюваннями, захворюваннями ендокринної та центральної нервової системи, а також небезпеки вживання енергетичних напоїв у поєднанні з алкоголем.
Депутати хочуть заборонити розливання енергетиків в тару більшу, ніж 0,33 літри. А енергетичні напої, в яких міститься алкоголь взагалі планують заборонити.
Також законом встановлюються, що енергетичний напій – це газований або негазований напій (за винятком чаю, кави та напоїв на основі кавових та чайних екстрактів), який містить кофеїн з будь-якого джерела походження у кількості, що перевищує 150 мг/л та/або інші компоненти, які стимулюють центральну нервову систему.
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