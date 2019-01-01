В Україні хочуть заборонити продаж енергетиків неповнолітнім





Також нардепи хочуть змінити маркування енергетичних напоїв, - повідомляє



Депутати хочуть заборонити розливання енергетиків в тару більшу, ніж 0,33 літри. А енергетичні напої, в яких міститься алкоголь взагалі планують заборонити.



Також законом встановлюються, що енергетичний напій – це газований або негазований напій (за винятком чаю, кави та напоїв на основі кавових та чайних екстрактів), який містить кофеїн з будь-якого джерела походження у кількості, що перевищує 150 мг/л та/або інші компоненти, які стимулюють центральну нервову систему.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Верховній Раді України зареєстровано проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо сприяння здоровому способу життя дітей та підлітків (№10117), яким пропонується заборонити споживання енергетичних напоїв неповнолітніми.Також нардепи хочуть змінити маркування енергетичних напоїв, - повідомляє 24 канал . На видимій стороні етикетки буде зазначатися застереження щодо вживання енергетичних напоїв неповнолітніми, вагітними жінками, жінками, які годують груддю, особами, які страждають серцево-судинними захворюваннями, захворюваннями ендокринної та центральної нервової системи, а також небезпеки вживання енергетичних напоїв у поєднанні з алкоголем.Депутати хочуть заборонити розливання енергетиків в тару більшу, ніж 0,33 літри. А енергетичні напої, в яких міститься алкоголь взагалі планують заборонити.Також законом встановлюються, що енергетичний напій – це газований або негазований напій (за винятком чаю, кави та напоїв на основі кавових та чайних екстрактів), який містить кофеїн з будь-якого джерела походження у кількості, що перевищує 150 мг/л та/або інші компоненти, які стимулюють центральну нервову систему.

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