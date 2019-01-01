При Волинській ОДА створять молодіжну раду

При Волинській облдержадміністрації з'явиться молодіжна рада.Про це йдеться на сторінці голови ОДАу Facebook.На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1198 «Про затвердження типових положень про молодіжні консультативно-дорадчі органи», видано розпорядження голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка від 28 лютого 2019 року № 103 – «Деякі питання молодіжної ради при Волинській обласній державній адміністрації».Відповідно до розпорядження, затверджено склад ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для утворення молодіжної ради при Волинській обласній державній адміністрації.Зокрема, до її складу ввійшли: заступник голови обласної державної адміністрації, проектний менеджер-фандрейзер громадської організації «Волинський Інститут Права», голова Волинського обласного місцевого осередку всеукраїнської молодіжної громадської організації «Федерація дебатів України», начальник відділу інформаційної політики обласної державної адміністрації, головний спеціаліст відділу професійно-технічної освіти та молодіжної політики управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації, менеджер освітніх програм Молодіжного центру Волині, начальник групи «Молодіжний центр», в.о. начальника відділу з питань внутрішньої політики обласної державної адміністрації, голова громадської організації «Студентська Рада Волині», керівник громадської організації «Молодіжна платформа», заступник начальника управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, начальник відділу професійно-технічної освіти та молодіжної політикиСаме члени ініціативної групи підготують установчі збори, встановлять дату, час та місце їх проведення. Окрім того, на офіційному веб-сайті облдержадміністрації створять окрему рубрику «Молодіжна рада», де розміщатимуть установчі документи, склад молодіжної ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформацію про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність молодіжної ради.