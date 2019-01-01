При Волинській ОДА створять молодіжну раду
Сьогодні, 11:57
При Волинській облдержадміністрації з'явиться молодіжна рада.
Про це йдеться на сторінці голови ОДА Олександра Савченка у Facebook.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1198 «Про затвердження типових положень про молодіжні консультативно-дорадчі органи», видано розпорядження голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка від 28 лютого 2019 року № 103 – «Деякі питання молодіжної ради при Волинській обласній державній адміністрації».
Відповідно до розпорядження, затверджено склад ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для утворення молодіжної ради при Волинській обласній державній адміністрації.
Зокрема, до її складу ввійшли: заступник голови обласної державної адміністрації Денис П'ятигорець, проектний менеджер-фандрейзер громадської організації «Волинський Інститут Права» Зарина Дацик, голова Волинського обласного місцевого осередку всеукраїнської молодіжної громадської організації «Федерація дебатів України» Антон Євтушок, начальник відділу інформаційної політики обласної державної адміністрації Каріна Мариневич, головний спеціаліст відділу професійно-технічної освіти та молодіжної політики управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації Марина Найдич, менеджер освітніх програм Молодіжного центру Волині Дем’ян Петрик, начальник групи «Молодіжний центр» Яна Романюк, в.о. начальника відділу з питань внутрішньої політики обласної державної адміністрації Віктор Сливка, голова громадської організації «Студентська Рада Волині» Віталій Сніжко, керівник громадської організації «Молодіжна платформа» Захарій Ткачук, заступник начальника управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, начальник відділу професійно-технічної освіти та молодіжної політики Олександр Ткачук.
Саме члени ініціативної групи підготують установчі збори, встановлять дату, час та місце їх проведення. Окрім того, на офіційному веб-сайті облдержадміністрації створять окрему рубрику «Молодіжна рада», де розміщатимуть установчі документи, склад молодіжної ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформацію про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність молодіжної ради.
Довідково:
Основними завданнями молодіжної ради є:
1) сприяння участі молоді у процесі розроблення, видання актів місцевої держадміністрації з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері на регіональному рівні, прийняття актів обласної ради та її посадових осіб щодо вирішення питань регіонального і місцевого значення у зазначеній сфері, а також контролю за їх виконанням;
2) залученню молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя регіону шляхом участі в розробленні та виконанні регіональних програм у молодіжній сфері;
3) консолідації молодіжного руху на території регіону;
4) співпраці місцевої держадміністрації, обласної ради з громадськими об’єднаннями та їх відокремленими підрозділами, органами студентського та учнівського самоврядування, релігійними, благодійними організаціями, творчими спілками, професійними спілками та їх об’єднаннями, асоціаціями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, органами самоорганізації населення, недержавними засобами масової інформації, іншими непідприємницькими товариствами та установами, легалізованими відповідно до законодавства (далі — інститути громадянського суспільства), з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері на регіональному рівні, вирішення питань регіонального і місцевого значення у зазначеній сфері;
5) сприяння узгодженості дій місцевої держадміністрації, обласної ради у вирішенні питань, пов’язаних із життям молоді та її участю в усіх сферах життя регіону;
6) вивчення, проведення систематичного аналізу і прогнозування соціальних процесів у молодіжному середовищі;
7) подання пропозицій щодо визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів реалізації державної політики у молодіжній сфері та щодо проведення відповідної роботи на регіональному рівні, вирішення питань регіонального і місцевого значення у зазначеній сфері;
8) залучення соціально активної молоді до реалізації державної політики у молодіжній сфері на регіональному рівні, вирішення питань регіонального і місцевого значення у зазначеній сфері.
До складу молодіжної ради може бути обрано не більше одного представника від кожного інституту громадянського суспільства, що виявив бажання увійти до складу молодіжної ради.
Строк повноважень складу молодіжної ради становить два роки.
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Про це йдеться на сторінці голови ОДА Олександра Савченка у Facebook.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1198 «Про затвердження типових положень про молодіжні консультативно-дорадчі органи», видано розпорядження голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка від 28 лютого 2019 року № 103 – «Деякі питання молодіжної ради при Волинській обласній державній адміністрації».
Відповідно до розпорядження, затверджено склад ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для утворення молодіжної ради при Волинській обласній державній адміністрації.
Зокрема, до її складу ввійшли: заступник голови обласної державної адміністрації Денис П'ятигорець, проектний менеджер-фандрейзер громадської організації «Волинський Інститут Права» Зарина Дацик, голова Волинського обласного місцевого осередку всеукраїнської молодіжної громадської організації «Федерація дебатів України» Антон Євтушок, начальник відділу інформаційної політики обласної державної адміністрації Каріна Мариневич, головний спеціаліст відділу професійно-технічної освіти та молодіжної політики управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації Марина Найдич, менеджер освітніх програм Молодіжного центру Волині Дем’ян Петрик, начальник групи «Молодіжний центр» Яна Романюк, в.о. начальника відділу з питань внутрішньої політики обласної державної адміністрації Віктор Сливка, голова громадської організації «Студентська Рада Волині» Віталій Сніжко, керівник громадської організації «Молодіжна платформа» Захарій Ткачук, заступник начальника управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, начальник відділу професійно-технічної освіти та молодіжної політики Олександр Ткачук.
Саме члени ініціативної групи підготують установчі збори, встановлять дату, час та місце їх проведення. Окрім того, на офіційному веб-сайті облдержадміністрації створять окрему рубрику «Молодіжна рада», де розміщатимуть установчі документи, склад молодіжної ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформацію про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність молодіжної ради.
Довідково:
Основними завданнями молодіжної ради є:
1) сприяння участі молоді у процесі розроблення, видання актів місцевої держадміністрації з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері на регіональному рівні, прийняття актів обласної ради та її посадових осіб щодо вирішення питань регіонального і місцевого значення у зазначеній сфері, а також контролю за їх виконанням;
2) залученню молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя регіону шляхом участі в розробленні та виконанні регіональних програм у молодіжній сфері;
3) консолідації молодіжного руху на території регіону;
4) співпраці місцевої держадміністрації, обласної ради з громадськими об’єднаннями та їх відокремленими підрозділами, органами студентського та учнівського самоврядування, релігійними, благодійними організаціями, творчими спілками, професійними спілками та їх об’єднаннями, асоціаціями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, органами самоорганізації населення, недержавними засобами масової інформації, іншими непідприємницькими товариствами та установами, легалізованими відповідно до законодавства (далі — інститути громадянського суспільства), з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері на регіональному рівні, вирішення питань регіонального і місцевого значення у зазначеній сфері;
5) сприяння узгодженості дій місцевої держадміністрації, обласної ради у вирішенні питань, пов’язаних із життям молоді та її участю в усіх сферах життя регіону;
6) вивчення, проведення систематичного аналізу і прогнозування соціальних процесів у молодіжному середовищі;
7) подання пропозицій щодо визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів реалізації державної політики у молодіжній сфері та щодо проведення відповідної роботи на регіональному рівні, вирішення питань регіонального і місцевого значення у зазначеній сфері;
8) залучення соціально активної молоді до реалізації державної політики у молодіжній сфері на регіональному рівні, вирішення питань регіонального і місцевого значення у зазначеній сфері.
До складу молодіжної ради може бути обрано не більше одного представника від кожного інституту громадянського суспільства, що виявив бажання увійти до складу молодіжної ради.
Строк повноважень складу молодіжної ради становить два роки.
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