вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волиняни боргують за газ понад 500 мільйонів гривень

Волиняни боргують за газ понад 500 мільйонів гривень
У січні 2019р. населення Волинської області сплатило за житлово-комунальні послуги 320,0 млн.грн.

Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.

Рівень сплати становив 93,6% до нарахованої суми.

На кінець січня 2019р. волиняни заборгували 547,2 млн.грн за постачання природного газу, 101,9 млн.грн – за централізоване опалення та постачання гарячої води, 26,0 млн.грн – за централізоване постачання холодної води та водовідведення, 25,9 млн.грн – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 7,1 млн.грн – за вивезення побутових відходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: комуналка, гроші, борги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП-5 вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 20 тисяч гривень
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами лютого
Перша громада на Волині юридично перейшла до ПЦУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні хочуть заборонити продаж енергетиків неповнолітнім
Сьогодні, 12:30
Волинян попереджають про сильні пориви вітру
Сьогодні, 12:15
Волиняни боргують за газ понад 500 мільйонів гривень
Сьогодні, 12:10
При Волинській ОДА створять молодіжну раду
Сьогодні, 11:57
На Хмельниччині від кору померло немовля
Сьогодні, 11:39
Схожі новини
Скільки волиняни боргують за комуналку Скільки волиняни боргують за комуналку
04 лютий, 19:16
Волиняни боргують за газ понад 430 мільйонів гривень, – статистика Волиняни боргують за газ понад 430 мільйонів гривень, – статистика
04 січень, 18:06
Скільки волиняни боргують за комуналку Скільки волиняни боргують за комуналку
04 грудень, 2018, 18:43
Борги «Луцькводоканалу» ростуть Борги «Луцькводоканалу» ростуть
02 листопад, 2018, 15:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні хочуть заборонити продаж енергетиків неповнолітнім
Сьогодні, 12:30
 0
Волинян попереджають про сильні пориви вітру
Сьогодні, 12:15
 0
Волиняни боргують за газ понад 500 мільйонів гривень
Сьогодні, 12:10
 0
При Волинській ОДА створять молодіжну раду
Сьогодні, 11:57
 0
На Хмельниччині від кору померло немовля
Сьогодні, 11:39
 0
Медіа
відео
1/8