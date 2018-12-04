Волиняни боргують за газ понад 500 мільйонів гривень
Сьогодні, 12:10
У січні 2019р. населення Волинської області сплатило за житлово-комунальні послуги 320,0 млн.грн.
Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.
Рівень сплати становив 93,6% до нарахованої суми.
На кінець січня 2019р. волиняни заборгували 547,2 млн.грн за постачання природного газу, 101,9 млн.грн – за централізоване опалення та постачання гарячої води, 26,0 млн.грн – за централізоване постачання холодної води та водовідведення, 25,9 млн.грн – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 7,1 млн.грн – за вивезення побутових відходів.
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Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.
Рівень сплати становив 93,6% до нарахованої суми.
На кінець січня 2019р. волиняни заборгували 547,2 млн.грн за постачання природного газу, 101,9 млн.грн – за централізоване опалення та постачання гарячої води, 26,0 млн.грн – за централізоване постачання холодної води та водовідведення, 25,9 млн.грн – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 7,1 млн.грн – за вивезення побутових відходів.
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