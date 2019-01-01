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Волинян попереджають про сильні пориви вітру

Волинян попереджають про сильні пориви вітру
Українців попередили про погіршення погодних умов. Відтак, 5 березня, буде сильний вітер.

Про це йдеться на сайті ДСНС України.

"За даними УкрГідрометцентру, 5 березня на більшій частині території України пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомлені.




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Теги: вітер, погода
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