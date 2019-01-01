Волинян попереджають про сильні пориви вітру
Сьогодні, 12:15
Українців попередили про погіршення погодних умов. Відтак, 5 березня, буде сильний вітер.
Про це йдеться на сайті ДСНС України.
"За даними УкрГідрометцентру, 5 березня на більшій частині території України пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті ДСНС України.
"За даними УкрГідрометцентру, 5 березня на більшій частині території України пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
В Україні хочуть заборонити продаж енергетиків неповнолітнім
Сьогодні, 12:30
Волинян попереджають про сильні пориви вітру
Сьогодні, 12:15
Волиняни боргують за газ понад 500 мільйонів гривень
Сьогодні, 12:10
При Волинській ОДА створять молодіжну раду
Сьогодні, 11:57
На Хмельниччині від кору померло немовля
Сьогодні, 11:39