Волинян попереджають про сильні пориви вітру





Про це йдеться на сайті ДСНС України.



"За даними УкрГідрометцентру, 5 березня на більшій частині території України пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомлені.









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