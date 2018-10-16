Юні волинянки здобули перемоги на змаганнях з вільної боротьби у Польщі

На відкритому чемпіонаті з вільної боротьби серед дівчат та юніорів взяли участь волиняни.Змагання відбулись 2-3 березня у Хелмі (Польща), - йдеться на сайті Ковельської міськоїУ змаганнях взяли участь спортсменки з Польщі, України та Словаччини.Серед дівчат вдалим був дебют на міжнародній арені юної та перспективної, яка, здолавши п’ятьох суперниць, стала чемпіонкою у ваговій категорії 33 кг.Не було рівних і ковельчанці, яка перемогла у вазі 46 кг.Серед юніорів чемпіонський титул виборола(55 кг).Тож всі три учасниці з Ковеля показали високий клас і повернулись додому переможцями. Готували дівчат до міжнародного турніру тренери Олег Стус та Ігор Падошик.