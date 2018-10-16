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Юні волинянки здобули перемоги на змаганнях з вільної боротьби у Польщі

Юні волинянки здобули перемоги на змаганнях з вільної боротьби у Польщі
На відкритому чемпіонаті з вільної боротьби серед дівчат та юніорів взяли участь волиняни.

Змагання відбулись 2-3 березня у Хелмі (Польща), - йдеться на сайті Ковельської міської

У змаганнях взяли участь спортсменки з Польщі, України та Словаччини.

Серед дівчат вдалим був дебют на міжнародній арені юної та перспективної Діани Рисьової, яка, здолавши п’ятьох суперниць, стала чемпіонкою у ваговій категорії 33 кг.

Не було рівних і ковельчанці Ользі Падошик, яка перемогла у вазі 46 кг.

Серед юніорів чемпіонський титул виборола Анастасія Падошик (55 кг).

Тож всі три учасниці з Ковеля показали високий клас і повернулись додому переможцями. Готували дівчат до міжнародного турніру тренери Олег Стус та Ігор Падошик.

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Теги: волиняни, спорт
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