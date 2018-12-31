У Луцьку копи вчили «пішоандонів» переходити дорогу. ФОТО
Сьогодні, 12:59
У місті патрульні вчили лучан переходити дорогу.
Пенсіонери, діти, молодь, люди середнього віку, велосипедисти, з ціпками і дитячими візочками, - таких пішоходів сьогодні зупиняли інспектори та проводили з ними профілактичні бесіди, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Нагадаємо, 18 лютого по 19 годині на проспекті Василя Мойсея в Луцьку автомобіль “Volvo C60” наїхав на 61-річну жительку обласного центру, котра переходила проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу.
"Причина зупинки – перехід дороги у невстановленому місці. Хоча, це не завжди був перехід, частіше це було хаотичне перебігання між автомобілями. У бажанні скоротити час люди свідомо наражали себе на небезпеку, кидаючись під колеса транспортних засобів. Але громадяни порушували не лише задля скорочення часу, окремі пояснення були досить дивні: «у мене болить спина», «мені так зручно», «я тут ходила і буду ходити» тощо", - йдеться у повідомленні.
Богдан Павлович, старший інспектор Патрульної поліції Волині, розповів, що у цьому році полісмени вже оформили майже 300 постанов за ст. 127 КУпАП (порушення правил дорожнього руху пішоходами), а загалом лише за січень місяць в області сталось 15 наїздів на пішоходів, 3 людей в результаті загинуло, тож сьогоднішнє відпрацювання – неабияк актуальне.
"Цікаво було спостерігати, як на проспекті Грушевського чи проспекті Соборності люди лише ступали на проїжджу частину, але, побачивши патрульних, передумували і йшли до світлофора чи пішохідного переходу, які, до речі, розміщуються буквально за 10-20 метрів.
Однак, більшість людей не стримували і люди в формі. Інспектори чемно розмовляли з порушниками, наголошуючи на неухильному дотриманні правил дорожнього руху та спрямовуючи в напрямку світлофора чи переходу.
Особливо запам’яталась пенсіонерка з внучкою на проспекті Соборності: спочатку жінці зробили зауваження, щоб не наражала себе і внучку на небезпеку та вказали на світлофор неподалік. Жінка пройшла кілька метрів і знову хотіла перейти у невстановленому місці. Та внучка відтягнула бабусю від проїжджої частини, за кілька секунд вони вже спокійно переходили дорогу на зелене світло світлофора", - зазначили у поліції.
Інспектор зі зв’язків з громадськістю Роман Ткачук наполегливо рекомендував кожному порушнику дотримуватись правил безпеки на дорозі, адже людині легше пройти кілька метрів до переходу чи світлофора, ніж водієві – різко загальмувати, спричиняючи аварійну ситуацію. «Люди порушують, бо в них це в голові – от їм так зручно, і все! Крім цього, за дане порушення передбачено штраф всього лише 51 гривня. Дивує таке халатне ставлення до власного життя і життя інших», - додає інспектор.
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Пенсіонери, діти, молодь, люди середнього віку, велосипедисти, з ціпками і дитячими візочками, - таких пішоходів сьогодні зупиняли інспектори та проводили з ними профілактичні бесіди, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Нагадаємо, 18 лютого по 19 годині на проспекті Василя Мойсея в Луцьку автомобіль “Volvo C60” наїхав на 61-річну жительку обласного центру, котра переходила проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу.
"Причина зупинки – перехід дороги у невстановленому місці. Хоча, це не завжди був перехід, частіше це було хаотичне перебігання між автомобілями. У бажанні скоротити час люди свідомо наражали себе на небезпеку, кидаючись під колеса транспортних засобів. Але громадяни порушували не лише задля скорочення часу, окремі пояснення були досить дивні: «у мене болить спина», «мені так зручно», «я тут ходила і буду ходити» тощо", - йдеться у повідомленні.
Богдан Павлович, старший інспектор Патрульної поліції Волині, розповів, що у цьому році полісмени вже оформили майже 300 постанов за ст. 127 КУпАП (порушення правил дорожнього руху пішоходами), а загалом лише за січень місяць в області сталось 15 наїздів на пішоходів, 3 людей в результаті загинуло, тож сьогоднішнє відпрацювання – неабияк актуальне.
"Цікаво було спостерігати, як на проспекті Грушевського чи проспекті Соборності люди лише ступали на проїжджу частину, але, побачивши патрульних, передумували і йшли до світлофора чи пішохідного переходу, які, до речі, розміщуються буквально за 10-20 метрів.
Однак, більшість людей не стримували і люди в формі. Інспектори чемно розмовляли з порушниками, наголошуючи на неухильному дотриманні правил дорожнього руху та спрямовуючи в напрямку світлофора чи переходу.
Особливо запам’яталась пенсіонерка з внучкою на проспекті Соборності: спочатку жінці зробили зауваження, щоб не наражала себе і внучку на небезпеку та вказали на світлофор неподалік. Жінка пройшла кілька метрів і знову хотіла перейти у невстановленому місці. Та внучка відтягнула бабусю від проїжджої частини, за кілька секунд вони вже спокійно переходили дорогу на зелене світло світлофора", - зазначили у поліції.
Інспектор зі зв’язків з громадськістю Роман Ткачук наполегливо рекомендував кожному порушнику дотримуватись правил безпеки на дорозі, адже людині легше пройти кілька метрів до переходу чи світлофора, ніж водієві – різко загальмувати, спричиняючи аварійну ситуацію. «Люди порушують, бо в них це в голові – от їм так зручно, і все! Крім цього, за дане порушення передбачено штраф всього лише 51 гривня. Дивує таке халатне ставлення до власного життя і життя інших», - додає інспектор.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
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А от з тупими курками які лізуть через 4 полоси вночі в чорному одязі то да, є проблеми. Вчити їх треба! Або зробити як в європі - виліз на дорогу поза переходом - збили - заплатив за ремонт авто та моральну шкоду водієві.