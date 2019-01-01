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Під містом на Волині – пожежа. ВІДЕО

Під містом на Волині – пожежа. ВІДЕО
На виїзді з Володимира-Волинського, у напрямку села Фалемичі, горить поле із сухою травою. Через сильні пориви вітру вогонь швидко розгортається.

Про це повідомила речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук.

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На місці пожежі працюють працівників ДСНС, а також інспектори патрульної поліції.

Станом 13:10 вогонь вдалось загасити.


Під містом на Волині – пожежа. ВІДЕО
Під містом на Волині – пожежа. ВІДЕО

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Теги: пожежа, Волинь
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