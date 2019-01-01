Під містом на Волині – пожежа. ВІДЕО





Про це повідомила речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук.



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На місці пожежі працюють працівників ДСНС, а також інспектори патрульної поліції.



Станом 13:10 вогонь вдалось загасити.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На виїзді з Володимира-Волинського, у напрямку села Фалемичі, горить поле із сухою травою. Через сильні пориви вітру вогонь швидко розгортається.Про це повідомила речниця патрульної поліції ВолиніНа місці пожежі працюють працівників ДСНС, а також інспектори патрульної поліції.Станом 13:10 вогонь вдалось загасити.

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