Під містом на Волині – пожежа. ВІДЕО
Сьогодні, 13:00
На виїзді з Володимира-Волинського, у напрямку села Фалемичі, горить поле із сухою травою. Через сильні пориви вітру вогонь швидко розгортається.
Про це повідомила речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук.
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На місці пожежі працюють працівників ДСНС, а також інспектори патрульної поліції.
Станом 13:10 вогонь вдалось загасити.
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Про це повідомила речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Через підпал сухої трави на Волині погоріли дачні будиночки. ВІДЕО
На місці пожежі працюють працівників ДСНС, а також інспектори патрульної поліції.
Станом 13:10 вогонь вдалось загасити.
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