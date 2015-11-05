У луцькому пологовому вручили ювілейне свідоцтво про народження

У Луцьку вручили тисячне свідоцтво про народження дитини.Про це повідомили в Головному управлінні юстиції у Волинській області.Очільник юстиції Волиніразом із начальником відділу ДРАЦС Управління державної реєстраціїсьогодні урочисто вручив тисячне у цьому році свідоцтво про народження безпосередньо у пологовому будинку.Щасливих батьків привітали із важливою подією у їхньому житті та побажали малюку гарної долі."Нагадаємо, послуга від Міністерства юстиції вручення свідоцтва про народження є однією із найпопулярніших на Волині. Завдяки їй батьки можуть отримати перші документи свого малюка без зайвої паперової тяганини. До речі, одночасно із замовленням свідоцтва можна подати і заяву на реєстрацію місця проживання новонародженого.Ми працюємо для Вас!" - йдеться у повідомленні.