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У луцькому пологовому вручили ювілейне свідоцтво про народження

У луцькому пологовому вручили ювілейне свідоцтво про народження
У Луцьку вручили тисячне свідоцтво про народження дитини.

Про це повідомили в Головному управлінні юстиції у Волинській області.

Очільник юстиції Волині Антон Кустик разом із начальником відділу ДРАЦС Управління державної реєстрації Антоніною Кратік сьогодні урочисто вручив тисячне у цьому році свідоцтво про народження безпосередньо у пологовому будинку.

Щасливих батьків привітали із важливою подією у їхньому житті та побажали малюку гарної долі.

"Нагадаємо, послуга від Міністерства юстиції вручення свідоцтва про народження є однією із найпопулярніших на Волині. Завдяки їй батьки можуть отримати перші документи свого малюка без зайвої паперової тяганини. До речі, одночасно із замовленням свідоцтва можна подати і заяву на реєстрацію місця проживання новонародженого.
Ми працюємо для Вас!" - йдеться у повідомленні.

У луцькому пологовому вручили ювілейне свідоцтво про народження
У луцькому пологовому вручили ювілейне свідоцтво про народження
У луцькому пологовому вручили ювілейне свідоцтво про народження
У луцькому пологовому вручили ювілейне свідоцтво про народження
У луцькому пологовому вручили ювілейне свідоцтво про народження

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Теги: пологовий, діти, свідоцтво, Луцьк
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