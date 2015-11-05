У луцькому пологовому вручили ювілейне свідоцтво про народження
Сьогодні, 13:15
У Луцьку вручили тисячне свідоцтво про народження дитини.
Про це повідомили в Головному управлінні юстиції у Волинській області.
Очільник юстиції Волині Антон Кустик разом із начальником відділу ДРАЦС Управління державної реєстрації Антоніною Кратік сьогодні урочисто вручив тисячне у цьому році свідоцтво про народження безпосередньо у пологовому будинку.
Щасливих батьків привітали із важливою подією у їхньому житті та побажали малюку гарної долі.
"Нагадаємо, послуга від Міністерства юстиції вручення свідоцтва про народження є однією із найпопулярніших на Волині. Завдяки їй батьки можуть отримати перші документи свого малюка без зайвої паперової тяганини. До речі, одночасно із замовленням свідоцтва можна подати і заяву на реєстрацію місця проживання новонародженого.
Ми працюємо для Вас!" - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили в Головному управлінні юстиції у Волинській області.
Очільник юстиції Волині Антон Кустик разом із начальником відділу ДРАЦС Управління державної реєстрації Антоніною Кратік сьогодні урочисто вручив тисячне у цьому році свідоцтво про народження безпосередньо у пологовому будинку.
Щасливих батьків привітали із важливою подією у їхньому житті та побажали малюку гарної долі.
"Нагадаємо, послуга від Міністерства юстиції вручення свідоцтва про народження є однією із найпопулярніших на Волині. Завдяки їй батьки можуть отримати перші документи свого малюка без зайвої паперової тяганини. До речі, одночасно із замовленням свідоцтва можна подати і заяву на реєстрацію місця проживання новонародженого.
Ми працюємо для Вас!" - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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