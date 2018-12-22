вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У чергах на кордоні з Польщею скупчилось 230 автівок

У чергах на кордоні з Польщею скупчилось 230 автівок
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 12:00 5 березня стоять 230 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.

"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 12:00, Республіка Польща: “Устилуг” –20, “Угринів” –0, “Рава-Руська” –0, “Грушів” –0, “Смільниця” – 0, “Шегині” –120, “Краковець” – 90", йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: черги, кордон, Польща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП-5 вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 20 тисяч гривень
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами лютого
Перша громада на Волині юридично перейшла до ПЦУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Європарламенті схвалили скасування переходу на літній та зимовий час
Сьогодні, 14:01
Гігантська ікона з сірників від волинського майстра стала рекордом України
Сьогодні, 13:36
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось 230 автівок
Сьогодні, 13:26
У луцькому пологовому вручили ювілейне свідоцтво про народження
Сьогодні, 13:15
Під містом на Волині – пожежа. ВІДЕО
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
У чергах на кордоні з Польщею – 120 автівок У чергах на кордоні з Польщею – 120 автівок
04 лютий, 09:36
Повідомили актуальну інформацію щодо черг на кордоні Волині з Польщею Повідомили актуальну інформацію щодо черг на кордоні Волині з Польщею
22 грудень, 2018, 17:02
У чергах на кордоні з Польщею – 170 автівок У чергах на кордоні з Польщею – 170 автівок
21 грудень, 2018, 10:38
У чергах на кордоні з Польщею стоять сотні автівок У чергах на кордоні з Польщею стоять сотні автівок
23 листопад, 2018, 12:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Європарламенті схвалили скасування переходу на літній та зимовий час
Сьогодні, 14:01
 0
Гігантська ікона з сірників від волинського майстра стала рекордом України
Сьогодні, 13:36
 0
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось 230 автівок
Сьогодні, 13:26
 0
У луцькому пологовому вручили ювілейне свідоцтво про народження
Сьогодні, 13:15
 0
Провальний рік «Луцьких ринків»: чому у базарному питанні міська влада «здулася»?
Сьогодні, 13:11
 0
Медіа
відео
1/8