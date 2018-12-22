У чергах на кордоні з Польщею скупчилось 230 автівок
Сьогодні, 13:26
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 12:00 5 березня стоять 230 автомобілів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 12:00, Республіка Польща: “Устилуг” –20, “Угринів” –0, “Рава-Руська” –0, “Грушів” –0, “Смільниця” – 0, “Шегині” –120, “Краковець” – 90", йдеться у повідомлені.
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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 12:00, Республіка Польща: “Устилуг” –20, “Угринів” –0, “Рава-Руська” –0, “Грушів” –0, “Смільниця” – 0, “Шегині” –120, “Краковець” – 90", йдеться у повідомлені.
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