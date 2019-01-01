Гігантська ікона з сірників від волинського майстра стала рекордом України
Сьогодні, 13:36
Ікона з сірників, яку створив житель Люблинця, що на Ковельщині, – найбільша в Україні.
Про це повідомляється на сайті Люблинецької громади, - повідомляє Район.Ковель.
1 березня у Києві відбувся другий Всеукраїнський Фестиваль сірникових рекордів, в якому взяв участь житель селища Люблинець Юрій Семенюк.
Створена ним ікона Георгія Переможця висотою 1,5 метра була внесена у Національний Реєстр Рекордів України, як найбільша ікона з сірників.
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Про це повідомляється на сайті Люблинецької громади, - повідомляє Район.Ковель.
1 березня у Києві відбувся другий Всеукраїнський Фестиваль сірникових рекордів, в якому взяв участь житель селища Люблинець Юрій Семенюк.
Створена ним ікона Георгія Переможця висотою 1,5 метра була внесена у Національний Реєстр Рекордів України, як найбільша ікона з сірників.
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