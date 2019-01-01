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Гігантська ікона з сірників від волинського майстра стала рекордом України

Гігантська ікона з сірників від волинського майстра стала рекордом України
Ікона з сірників, яку створив житель Люблинця, що на Ковельщині, – найбільша в Україні.

Про це повідомляється на сайті Люблинецької громади, - повідомляє Район.Ковель.

1 березня у Києві відбувся другий Всеукраїнський Фестиваль сірникових рекордів, в якому взяв участь житель селища Люблинець Юрій Семенюк.

Створена ним ікона Георгія Переможця висотою 1,5 метра була внесена у Національний Реєстр Рекордів України, як найбільша ікона з сірників.

Гігантська ікона з сірників від волинського майстра стала рекордом України
Гігантська ікона з сірників від волинського майстра стала рекордом України
Гігантська ікона з сірників від волинського майстра стала рекордом України

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Теги: рекорди, Волинь
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