Для Володимира купили новий сміттєвоз та автовишку
Сьогодні, 14:18
Для місцевого комунального підприємства «Полігон» придбали нову техніку: автовишку та сміттєвоз.
Це вже другий новий сміттєвоз, який закупили для міста. Ще один новенький придбали минулого року, - пише Буг.
Щодо вишки, то необхідність в подібній техніці виникла давно. Раніше доводилося для потреб міста вишку орендувати, розповідає перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук.
Комунальники випробували нову техніку 5-го березня: за допомогою вишки замінили лампи на стовпах, які освітлюють вулицю Незалежності.
“У бюджеті 2019-го, який приймали ще у 2018-му році, було закладено кошти на придбання техніки. Вона була потрібна місту. Є багато світильників вуличного освітлення, які потребують ремонту і заміни. На вулиці Незалежності сьогодні проводимо заміну світильників на сучасні світлодіодні, виконуємо роботи силами КП “Полігон”, – розповів Ярослав Матвійчук.
Вартують два нові спецавтомобілі разом близько 3-х мільйонів гривень.
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Це вже другий новий сміттєвоз, який закупили для міста. Ще один новенький придбали минулого року, - пише Буг.
Щодо вишки, то необхідність в подібній техніці виникла давно. Раніше доводилося для потреб міста вишку орендувати, розповідає перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук.
Комунальники випробували нову техніку 5-го березня: за допомогою вишки замінили лампи на стовпах, які освітлюють вулицю Незалежності.
“У бюджеті 2019-го, який приймали ще у 2018-му році, було закладено кошти на придбання техніки. Вона була потрібна місту. Є багато світильників вуличного освітлення, які потребують ремонту і заміни. На вулиці Незалежності сьогодні проводимо заміну світильників на сучасні світлодіодні, виконуємо роботи силами КП “Полігон”, – розповів Ярослав Матвійчук.
Вартують два нові спецавтомобілі разом близько 3-х мільйонів гривень.
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