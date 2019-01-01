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Для Володимира купили новий сміттєвоз та автовишку

Для Володимира купили новий сміттєвоз та автовишку
Для місцевого комунального підприємства «Полігон» придбали нову техніку: автовишку та сміттєвоз.

Це вже другий новий сміттєвоз, який закупили для міста. Ще один новенький придбали минулого року, - пише Буг.

Щодо вишки, то необхідність в подібній техніці виникла давно. Раніше доводилося для потреб міста вишку орендувати, розповідає перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук.

Комунальники випробували нову техніку 5-го березня: за допомогою вишки замінили лампи на стовпах, які освітлюють вулицю Незалежності.

“У бюджеті 2019-го, який приймали ще у 2018-му році, було закладено кошти на придбання техніки. Вона була потрібна місту. Є багато світильників вуличного освітлення, які потребують ремонту і заміни. На вулиці Незалежності сьогодні проводимо заміну світильників на сучасні світлодіодні, виконуємо роботи силами КП “Полігон”, – розповів Ярослав Матвійчук.

Вартують два нові спецавтомобілі разом близько 3-х мільйонів гривень.

Для Володимира купили новий сміттєвоз та автовишку
Для Володимира купили новий сміттєвоз та автовишку
Для Володимира купили новий сміттєвоз та автовишку
Для Володимира купили новий сміттєвоз та автовишку

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Теги: техніка, благоустрій, купівля
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