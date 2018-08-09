У луцькій поліклініці №2 оновили відділення денного стаціонару. ФОТО

У КП “Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №2” презентували роботу оновленого відділення денного стаціонару, що є однією із форм амбулаторного лікування хворих, що не потребують цілодобового медичного нагляду.За час існування денного стаціонару на базі КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №2» обладнання та саме приміщення морально застаріло і потребувало оновлення, - повідомили у луцькій мерії."Саме тому депутати міської ради на сесії прийняли рішення про виділення коштів на проведення капітального ремонту приміщення у сумі 930,5 тис. грн. Окрім цього, для придбання меблів, обладнання та інвентарю денного стаціонару виділено додаткові кошти в сумі 151,4 тис. грн.Оглянути роботу нового обладнання прийшли й представники міської влади.За словами завідувача відділення денного стаціонару, лікаря кардіолога, лікування в умовах денного стаціонару набуло популярності як серед медичних працівників, так і серед пацієнтів. Адже пацієнт може отримати всі необхідні йому маніпуляції, процедури, обстеження та консультації лікарів протягом дня і повернутись додому.За рік в умовах денного стаціонару проходить лікування близько 3500 осіб. Основний профіль – соматичні захворювання: хвороби серцево-судинної системи, нервової, ендокринної, травної систем. Така форма лікування є доступною, зручною і економічно вигідною.Відділення складається із семи лікувальних палат, ординаторської, маніпуляційної та кімнати для персоналу. Відтепер ці приміщення не лише обладнані новим медичним устаткуванням та меблями, а й набули нового естетичного вигляду. Для проведення внутрішьовенних маніпуляцій було придбано два спеціалізовані крісла -реклайнери.