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В Україні заборонили ліки від стоматиту

В Україні заборонили ліки від стоматиту
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила серію препарату "Ротокан".

Заборону на препарати встановили у понеділок, 4 березня, - пише канал 24.

Мова йде про "Ротокан", рідина по 55 мл у флаконах серії 111118. Виробником ліків є Державне підприємство "Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України".

Тимчасово препарат заборонили через невідповідність вимогам методам за показником "Кількісне визначення".

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Теги: ліки, заборона, медицина
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