В Україні заборонили ліки від стоматиту





Заборону на препарати встановили у понеділок, 4 березня, - пише



Мова йде про "Ротокан", рідина по 55 мл у флаконах серії 111118. Виробником ліків є Державне підприємство "Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України".



Тимчасово препарат заборонили через невідповідність вимогам методам за показником "Кількісне визначення".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила серію препарату "Ротокан".Заборону на препарати встановили у понеділок, 4 березня, - пише канал 24 Мова йде про "Ротокан", рідина по 55 мл у флаконах серії 111118. Виробником ліків є Державне підприємство "Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України".Тимчасово препарат заборонили через невідповідність вимогам методам за показником "Кількісне визначення".

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