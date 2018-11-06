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Вища рада правосуддя звільнила волинського суддю

Вища рада правосуддя звільнила волинського суддю
Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю з Волинської області.

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ВРП.

"Вища рада правосуддя 5 березня 2019 року розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про звільнення у відставку. Так, вища рада правосуддя ухвалила звільнити у відставку: Якименка Миколу Миколайовича – з посади судді господарського суду міста Києва; Наваляного Тараса Даниловича – з посади судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області; Неганову Наталію Володимирівну – з посади судді Подільського районного суду міста Києва", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби суду, водночас ВРП ухвалила відмовити у звільненні М’якінченко Наталії Володимирівни з посади судді Рубіжанського міського суду Луганської області у відставку та відкласти розгляд питання про звільнення Скорика Володимира Миколайовича з посади судді Солом’янського районного суду міста Києва у відставку.

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Теги: суддя, звільнення, відставка
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