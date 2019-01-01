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У центрі Луцька планують зробити велосипедну доріжку

У центрі Луцька планують зробити велосипедну доріжку
У Луцьку планують зробити велосипедну доріжку на проспекті Волі.

Про це у коментарі Першому розповів начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури департаменту ЖКГ Луцькради Володимир Козел.

За його словами, велосипедну доріжку робитимуть у рамках масштабного ремонту проспекту Волі, який обійдеться місту у 40 мільйонів гривень. Ремонтуватимуть частину від вулиці Шопена до Київського Майдану.

Йдеться лише про одну сторону вулиці, це «непарна» сторона, де головний корпус СНУ імені Лесі Українки. На іншій стороні велосипедна доріжка вже є.

Загалом довжина доріжки становитиме 1 кілометр 514 метрів.

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Теги: Луцьк, велосипедна доріжка
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