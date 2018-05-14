Президент призначив стипендії двом спортсменам з Волині

Петро Порошенко підписав указ, в якому йдеться про призначення стипендій для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту. Серед них – волиняни.



Про це йдеться на офіційному сайті Президента України.



Відповідно до указу, що стипендію у розмірі 7 тисяч гривень отримає волинянка Ткач Юлія Анатоліївна — бронзова призерка чемпіонату світу 2018 року з боротьби вільної.



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А її тренер Ткач Олександр Леонідович також отримає стипендію у розмірі 7 тисяч гривень.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. підписав указ, в якому йдеться про призначення стипендій для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту. Серед них – волиняни.Про це йдеться на офіційному сайті Президента України.Відповідно до указу, що стипендію у розмірі 7 тисяч гривень отримає волинянка— бронзова призерка чемпіонату світу 2018 року з боротьби вільної.А її тренертакож отримає стипендію у розмірі 7 тисяч гривень.

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