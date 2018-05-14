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Президент призначив стипендії двом спортсменам з Волині

Президент призначив стипендії двом спортсменам з Волині
Петро Порошенко підписав указ, в якому йдеться про призначення стипендій для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту. Серед них – волиняни.

Про це йдеться на офіційному сайті Президента України.

Відповідно до указу, що стипендію у розмірі 7 тисяч гривень отримає волинянка Ткач Юлія Анатоліївна — бронзова призерка чемпіонату світу 2018 року з боротьби вільної.

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А її тренер Ткач Олександр Леонідович також отримає стипендію у розмірі 7 тисяч гривень.

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Теги: Ткач Юлія, спорт, стипендія
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