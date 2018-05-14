Президент призначив стипендії двом спортсменам з Волині
Сьогодні, 15:31
Петро Порошенко підписав указ, в якому йдеться про призначення стипендій для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту. Серед них – волиняни.
Про це йдеться на офіційному сайті Президента України.
Відповідно до указу, що стипендію у розмірі 7 тисяч гривень отримає волинянка Ткач Юлія Анатоліївна — бронзова призерка чемпіонату світу 2018 року з боротьби вільної.
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А її тренер Ткач Олександр Леонідович також отримає стипендію у розмірі 7 тисяч гривень.
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Про це йдеться на офіційному сайті Президента України.
Відповідно до указу, що стипендію у розмірі 7 тисяч гривень отримає волинянка Ткач Юлія Анатоліївна — бронзова призерка чемпіонату світу 2018 року з боротьби вільної.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинянка Юлія Ткач очолила рейтинг кращих борчинь світу
А її тренер Ткач Олександр Леонідович також отримає стипендію у розмірі 7 тисяч гривень.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинянка перемогла на змаганнях з боротьби в Китаї. ВІДЕО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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