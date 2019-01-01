Багатодітним родинам виплачуватимуть додаткові півтори тисячі на кожне маля
Сьогодні, 15:37
Прожиковий мінімум кожної дитини в українській сім'ї, починаючи від третьої, дорівнюватиме 1,5 тисячі гривень.
Держава збільшує виплати родинам, в яких більше трьох дітей, - пише ТСН.
Зокрема, йдеться про півтори тисячі гривень до тих виплат, які вже існують. Про це оголосив в Дніпрі Президент України сказав 5 березня на Раді регіонального розвитку Дніпропетровщини.
"Додатково до раніше гарантованої державою підтримки ми будемо виплачувати сім'ї 1,5 тисячі гривень - прожитковий мінімум на кожну третю, четверту, п'яту дитину", - сказав президент.
Ідеться не про разову акцію, а про постійні виплати.
Нагадаємо, що згідно програми народжуваності та підтримки сімей, запровадженої Кабміном, українців знову має стати 52 мільйони – таку мету поставили в 2018 році перед собою в уряді та запровадили для її досягнення. Однак вона не дала результатів, і за підсумками останнього року народжуваність скоротилася на 28 тисяч немовлят.
Новації у вигляді пакунка маляти, муніципальної няні тощо не призвели до сплеску народжуваності. За роки незалежності українців стало на 10 мільйонів менше – 42 мільйони. Така втрата співмірна з кількістю населення таких країн, як Греція, Швеція чи Португалія.
За неофіційною ж інформацію, ще кілька мільйонів людей працюють за кордоном, тож в Україні постійно проживає десь близько 35 млн реального населення.
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Держава збільшує виплати родинам, в яких більше трьох дітей, - пише ТСН.
Зокрема, йдеться про півтори тисячі гривень до тих виплат, які вже існують. Про це оголосив в Дніпрі Президент України сказав 5 березня на Раді регіонального розвитку Дніпропетровщини.
"Додатково до раніше гарантованої державою підтримки ми будемо виплачувати сім'ї 1,5 тисячі гривень - прожитковий мінімум на кожну третю, четверту, п'яту дитину", - сказав президент.
Ідеться не про разову акцію, а про постійні виплати.
Нагадаємо, що згідно програми народжуваності та підтримки сімей, запровадженої Кабміном, українців знову має стати 52 мільйони – таку мету поставили в 2018 році перед собою в уряді та запровадили для її досягнення. Однак вона не дала результатів, і за підсумками останнього року народжуваність скоротилася на 28 тисяч немовлят.
Новації у вигляді пакунка маляти, муніципальної няні тощо не призвели до сплеску народжуваності. За роки незалежності українців стало на 10 мільйонів менше – 42 мільйони. Така втрата співмірна з кількістю населення таких країн, як Греція, Швеція чи Португалія.
За неофіційною ж інформацію, ще кілька мільйонів людей працюють за кордоном, тож в Україні постійно проживає десь близько 35 млн реального населення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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