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Багатодітним родинам виплачуватимуть додаткові півтори тисячі на кожне маля

Багатодітним родинам виплачуватимуть додаткові півтори тисячі на кожне маля
Прожиковий мінімум кожної дитини в українській сім'ї, починаючи від третьої, дорівнюватиме 1,5 тисячі гривень.

Держава збільшує виплати родинам, в яких більше трьох дітей, - пише ТСН.

Зокрема, йдеться про півтори тисячі гривень до тих виплат, які вже існують. Про це оголосив в Дніпрі Президент України сказав 5 березня на Раді регіонального розвитку Дніпропетровщини.

"Додатково до раніше гарантованої державою підтримки ми будемо виплачувати сім'ї 1,5 тисячі гривень - прожитковий мінімум на кожну третю, четверту, п'яту дитину", - сказав президент.

Ідеться не про разову акцію, а про постійні виплати.

Нагадаємо, що згідно програми народжуваності та підтримки сімей, запровадженої Кабміном, українців знову має стати 52 мільйони – таку мету поставили в 2018 році перед собою в уряді та запровадили для її досягнення. Однак вона не дала результатів, і за підсумками останнього року народжуваність скоротилася на 28 тисяч немовлят.

Новації у вигляді пакунка маляти, муніципальної няні тощо не призвели до сплеску народжуваності. За роки незалежності українців стало на 10 мільйонів менше – 42 мільйони. Така втрата співмірна з кількістю населення таких країн, як Греція, Швеція чи Португалія.

За неофіційною ж інформацію, ще кілька мільйонів людей працюють за кордоном, тож в Україні постійно проживає десь близько 35 млн реального населення.

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Теги: діти, гроші, виплати
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