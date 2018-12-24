На Волині за хабар судитимуть брата Пустовіта

Тараса Пустовіта.



Він – брат виконуючого обов'язки Луцького міського голови Григорія Пустовіта, - повідомляє



Нагадуємо, Дубенський міськрайонний



Прокуратура Рівненської області з таким рішенням не погодилася і подала апеляцію. Рівненський апеляційний суд розглядати справу відмовився. Адже не зміг утворити необхідний для цього склад суду.



«П'ятеро з семи суддів кримінальної палати Рівненського апеляційного суду вже брали участь в цьому кримінальному провадженні під час досудового розслідування, що... позбавляє їх права повторно розглядати це провадження», – так пояснили своє рішення судді.



Тож Верховний суд України визначив що апеляцію розглядатимуть вже на Волині.

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