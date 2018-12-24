На Волині за хабар судитимуть брата Пустовіта
Сьогодні, 15:52
У Волинському апеляційному суді розглядатимуть справу екс-заступника голови Рівненської ОДА Тараса Пустовіта.
Він – брат виконуючого обов'язки Луцького міського голови Григорія Пустовіта, - повідомляє Четверта влада.
Нагадуємо, Дубенський міськрайонний суд виправдав екс-посадовця у злочині щодо вимагання та отримання хабара, але визнав винним у шахрайстві. Призначив позбавлення волі на два роки, звільнив від цього покарання, встановив іспитовий строк на два роки і присудив відвідувати психолога.
Прокуратура Рівненської області з таким рішенням не погодилася і подала апеляцію. Рівненський апеляційний суд розглядати справу відмовився. Адже не зміг утворити необхідний для цього склад суду.
«П'ятеро з семи суддів кримінальної палати Рівненського апеляційного суду вже брали участь в цьому кримінальному провадженні під час досудового розслідування, що... позбавляє їх права повторно розглядати це провадження», – так пояснили своє рішення судді.
Тож Верховний суд України визначив що апеляцію розглядатимуть вже на Волині.
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Він – брат виконуючого обов'язки Луцького міського голови Григорія Пустовіта, - повідомляє Четверта влада.
Нагадуємо, Дубенський міськрайонний суд виправдав екс-посадовця у злочині щодо вимагання та отримання хабара, але визнав винним у шахрайстві. Призначив позбавлення волі на два роки, звільнив від цього покарання, встановив іспитовий строк на два роки і присудив відвідувати психолога.
Прокуратура Рівненської області з таким рішенням не погодилася і подала апеляцію. Рівненський апеляційний суд розглядати справу відмовився. Адже не зміг утворити необхідний для цього склад суду.
«П'ятеро з семи суддів кримінальної палати Рівненського апеляційного суду вже брали участь в цьому кримінальному провадженні під час досудового розслідування, що... позбавляє їх права повторно розглядати це провадження», – так пояснили своє рішення судді.
Тож Верховний суд України визначив що апеляцію розглядатимуть вже на Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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