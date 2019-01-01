вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині за тиждень до Православної церкви України перейшли 18 громад

На Волині за тиждень до Православної церкви України перейшли 18 громад
На Волині за тиждень 18 громад перейшли з УПЦ (МП) до Православної церкви України.

Про це інформує прес-служба Волинської єпархії ПЦУ.

Канцлер єпархії протоієрей Микола Цап повідомив, що за тиждень митрополит Луцький і Волинський Михаїл прийняв у Православну Церкву України громади, які вийшли з Московського Патріархату в селах: Несвіч, Новостав, Веселе Луцького р-ну, Лобачівка, Смолява, Пильгани, Бистровиця, Пірванче, Хмельницьке, Охлопів, Ватин, Красів, Бережанка, Звиняче, Зелене Горохівського, Нуйно Камінь-Каширського, Бубнів Локачинського та Квітневе Рожищанського.

Отож, після вручення Вселенським Патріархом Томосу Волинська єпархія збільшилася на 61 громаду, які перейшли з МП. І є всі підстави вважати, що ця кількість найближчим часом зміниться, зростатиме, вважає отець Микола.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: громади, ПЦУ, перехід
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Не смішіть так!!!
Відповісти
Вибір редактора
ТОП-5 вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 20 тисяч гривень
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами лютого
Перша громада на Волині юридично перейшла до ПЦУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині судили «зека», який дав 500 гривень хабара працівнику колонії
Сьогодні, 16:36
Вбили головного свідка у справі «діамантових прокурорів»
Сьогодні, 16:27
На Волині за тиждень до Православної церкви України перейшли 18 громад
Сьогодні, 16:12
На Волині за хабар судитимуть брата Пустовіта
Сьогодні, 15:52
Багатодітним родинам виплачуватимуть додаткові півтори тисячі на кожне маля
Сьогодні, 15:37
Схожі новини
Ще одна релігійна громада на Волині офіційно приєдналась до ПЦУ Ще одна релігійна громада на Волині офіційно приєдналась до ПЦУ
Сьогодні, 03:14
Ще дві волинські громади одноголосно вирішили вийти з Московського патріархату Ще дві волинські громади одноголосно вирішили вийти з Московського патріархату
04 березень, 12:36
Громада на Горохівщині проголосувала за перехід до ПЦУ Громада на Горохівщині проголосувала за перехід до ПЦУ
04 березень, 08:10
Громада села під Луцьком переходить до ПЦУ Громада села під Луцьком переходить до ПЦУ
03 березень, 22:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині за шахрайство і підробку документів розшукують чоловіка
Сьогодні, 16:57
 0
Встигніть купити дешевше: з 10 березня в «Інвесторі» зростають ціни на житло*
Сьогодні, 16:45
 0
На Волині судили «зека», який дав 500 гривень хабара працівнику колонії
Сьогодні, 16:36
 0
Вбили головного свідка у справі «діамантових прокурорів»
Сьогодні, 16:27
 0
На Волині за тиждень до Православної церкви України перейшли 18 громад
Сьогодні, 16:12
 0
Медіа
відео
1/8