На Волині за тиждень до Православної церкви України перейшли 18 громад

На Волині за тиждень 18 громад перейшли з УПЦ (МП) до Православної церкви України.Про це інформує прес-служба Волинської єпархії ПЦУ.Канцлер єпархії протоієрейповідомив, що за тиждень митрополит Луцький і Волинськийприйняв у Православну Церкву України громади, які вийшли з Московського Патріархату в селах: Несвіч, Новостав, Веселе Луцького р-ну, Лобачівка, Смолява, Пильгани, Бистровиця, Пірванче, Хмельницьке, Охлопів, Ватин, Красів, Бережанка, Звиняче, Зелене Горохівського, Нуйно Камінь-Каширського, Бубнів Локачинського та Квітневе Рожищанського.Отож, після вручення Вселенським Патріархом Томосу Волинська єпархія збільшилася на 61 громаду, які перейшли з МП. І є всі підстави вважати, що ця кількість найближчим часом зміниться, зростатиме, вважає отець Микола.