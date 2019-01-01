На Волині за тиждень до Православної церкви України перейшли 18 громад
Сьогодні, 16:12
На Волині за тиждень 18 громад перейшли з УПЦ (МП) до Православної церкви України.
Про це інформує прес-служба Волинської єпархії ПЦУ.
Канцлер єпархії протоієрей Микола Цап повідомив, що за тиждень митрополит Луцький і Волинський Михаїл прийняв у Православну Церкву України громади, які вийшли з Московського Патріархату в селах: Несвіч, Новостав, Веселе Луцького р-ну, Лобачівка, Смолява, Пильгани, Бистровиця, Пірванче, Хмельницьке, Охлопів, Ватин, Красів, Бережанка, Звиняче, Зелене Горохівського, Нуйно Камінь-Каширського, Бубнів Локачинського та Квітневе Рожищанського.
Отож, після вручення Вселенським Патріархом Томосу Волинська єпархія збільшилася на 61 громаду, які перейшли з МП. І є всі підстави вважати, що ця кількість найближчим часом зміниться, зростатиме, вважає отець Микола.
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Про це інформує прес-служба Волинської єпархії ПЦУ.
Канцлер єпархії протоієрей Микола Цап повідомив, що за тиждень митрополит Луцький і Волинський Михаїл прийняв у Православну Церкву України громади, які вийшли з Московського Патріархату в селах: Несвіч, Новостав, Веселе Луцького р-ну, Лобачівка, Смолява, Пильгани, Бистровиця, Пірванче, Хмельницьке, Охлопів, Ватин, Красів, Бережанка, Звиняче, Зелене Горохівського, Нуйно Камінь-Каширського, Бубнів Локачинського та Квітневе Рожищанського.
Отож, після вручення Вселенським Патріархом Томосу Волинська єпархія збільшилася на 61 громаду, які перейшли з МП. І є всі підстави вважати, що ця кількість найближчим часом зміниться, зростатиме, вважає отець Микола.
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Коментарі 1
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