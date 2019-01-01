Вбили головного свідка у справі «діамантових прокурорів»

У Києві вбили свідка у справі "діамантових прокурорів" власника ювелірного заводуПро це повідомляє екс-заступник генпрокурора, який займався розслідуванням справи, - пише Українська правда."Убитий Кисельов – людина, яка упізнала свої діаманти (колишній власник заводу ювелірних виробі) в гучній справі "діамантових прокурорів", – так він прокоментував новину про вбивство чоловіка в Києві 5 березня."Убитий Кисельов раніше розповідав, як з його заводу разом з діамантами, знайденими під час обшуку у заступника облпрокурора Київської області Корнійця, так само пропало кілька млн USD і десяток кг золота. У свідченнях називав прізвища тодішнього заступника генпрокурора і заступника міністра МВС", – пише Сакварелідзе."Так само розповів, що в обмін на те, щоб забути за вкрадені під час обшуку готівку й золото, справу по ньому закриють. Тоді так і сталося", – додає він.Екс-заступник генпрокурорав коментарі УП розповів, що Кисельов є потерпілим у справі "діамантових прокурорів"."У 2010 році в Кисельова правоохоронці провели обшуки і вилучили дорогоцінності. Згодом ці догороцінності "загубилися", – сказав Касько.За його словами, Кисельов упізнав свої діаманти у прокурора Корнійця і з цього приводу давав свідчення до прокуратури.Водночас Касько не зміг ні підтвердити, ні спростувати факт убивства бізнесмена. "Я знаю цю інформацію лише від журналістів, які мені говорили, що на місці знайдені його документи і номери автомобіля зареєстровані на Кисельова", – додав Касько.У свою чергу джерело "Української правди" в МВС підтверджує, що вбитий в Дніпровському районі Києва чоловік - Кисельов.Нагадаємо, 5 березня поліція Києва повідомила, що в Дніпровському районі столиці виявила тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови. Повідомлялось, що загиблий – місцевий житель, 1960 року народження. За даними деяких ЗМІ, свідки на місці інциденту бачили людину у формі з погонами.