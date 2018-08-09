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На Волині судили «зека», який дав 500 гривень хабара працівнику колонії

На Волині судили «зека», який дав 500 гривень хабара працівнику колонії
Засудженому, який намагався підкупити працівника Маневицької виправної колонії №42, додали два роки позбавлення волі.

Нагадаємо, 17 січня «зек» дав 500 гривень хабара працівнику виправної колонії за не переведення його в іншу виправну установу, - прес-служба прокуратури області.

Суд визнав його винним у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України), призначив узгоджене сторонами покарання, відтак тепер до терміну, який засудженому залишилося відбувати у колонії, додалося ще 2 роки - й на волю він зможе вийти лише через 2 роки та 6 місяців.


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Теги: зек, суд, колонія
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