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Встигніть купити дешевше: з 10 березня в «Інвесторі» зростають ціни на житло*

Встигніть купити дешевше: з 10 березня в «Інвесторі» зростають ціни на житло*
У Будівельній компанії «Інвестор» нагадують, що з 10 березня зростає ціна на квартири і таунхауси.

Про це пише Перший.

«Такий крок - вимушений. Це крок, до якого нас спонукає ринок. Зокрема, за останній час суттєво здорожчали будівельні матеріали. До того ж мусимо збільшувати заробітну плату працівникам, аби вони не виїжджали за кордон. Особливо це стосується спеціалістів, наприклад, штукатурів, яких постійно запрошують в Європу», - кажуть в «Інвесторі».

Відколи було оголошено акцію, нею скористалося чимало людей, які серйозно ставляться до сімейного бюджету і великих капіталовкладень. Хто ще вагається або думає, має час до 10 березня. З цього дня діятимуть нові ціни.

Тож охочі придбати житло у ЖК «Супернова», «Юпітер» та «Парковий квартал» мають можливість купити квартири ще за старими цінами.

«До 10-го березня ціна залишиться старою, також діють усі актуальні акції та спеціальні пропозиції», — додають в компанії.
Встигніть купити дешевше: з 10 березня в «Інвесторі» зростають ціни на житло*

Нагадаємо, Будівельна компанія «Інвестор» продає таунхауси за акційною ціною. Затишні та комфортні будинки можна придбати за повною вартістю або на умовах відтермінування.

Звертайтесь у відділ продажів за телефоном:

096 030 20 10

або ж за адресою:

м. Луцьк, вул. Коперника, 13в

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor

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Теги: реклама, квартири, Інвестор, ціни
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