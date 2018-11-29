Встигніть купити дешевше: з 10 березня в «Інвесторі» зростають ціни на житло*

У Будівельній компанії «Інвестор» нагадують, що з 10 березня зростає ціна на квартири і таунхауси.Про це пише Перший.«Такий крок - вимушений. Це крок, до якого нас спонукає ринок. Зокрема, за останній час суттєво здорожчали будівельні матеріали. До того ж мусимо збільшувати заробітну плату працівникам, аби вони не виїжджали за кордон. Особливо це стосується спеціалістів, наприклад, штукатурів, яких постійно запрошують в Європу», - кажуть в «Інвесторі».Відколи було оголошено акцію, нею скористалося чимало людей, які серйозно ставляться до сімейного бюджету і великих капіталовкладень. Хто ще вагається або думає, має час до 10 березня. З цього дня діятимуть нові ціни.Тож охочі придбати житло у ЖК «Супернова», «Юпітер» та «Парковий квартал» мають можливість купити квартири ще за старими цінами.«До 10-го березня ціна залишиться старою, також діють усі актуальні акції та спеціальні пропозиції», — додають в компанії.Нагадаємо, Будівельна компанія «Інвестор» продає таунхауси за акційною ціною. Затишні та комфортні будинки можна придбати за повною вартістю або на умовах відтермінування.