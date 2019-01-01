«Промінь» кличе дітей на безкоштовну розважальну програму*
Сьогодні, 17:16
У холі розважального центру «Промінь» відбудеться дитяча розважальна програма «Я люблю свою планету» в рамках захисту природи.
Захід пройде 15 березня о 18:00.
Аніматори вчитимуть дітей любити і захищати природу. Проведуть майстер-клас, конкурси та танці.
«Ми щомісяця проводимо розважальну програму в холі для діток, це буде вже 4-й такий захід. Цього разу ми присвятили його до захисту природи, бо на сьогоднішній день це є однією з найбільших проблем планети» – діляться організатори.
Вхід вільний.
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Захід пройде 15 березня о 18:00.
Аніматори вчитимуть дітей любити і захищати природу. Проведуть майстер-клас, конкурси та танці.
«Ми щомісяця проводимо розважальну програму в холі для діток, це буде вже 4-й такий захід. Цього разу ми присвятили його до захисту природи, бо на сьогоднішній день це є однією з найбільших проблем планети» – діляться організатори.
Вхід вільний.
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