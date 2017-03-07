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Луцький «Промінь» запрошує на святкування 8 березня*

Луцький «Промінь» запрошує на святкування 8 березня*
8 березня у РЦ «Промінь» на відвідувачів чекає багато приємних несподіванок.

Разом з тим у Grand Central, що на 4-му поверсі очікують:

- Art Ladies 4u дивуватимуть своїми букетиками, світшотами та фотозоною.
- VeAn Tattoo робитимуть за символічною ціною експрес-тату.

На барній стійці відвідувачів пригощатимуть новим блакитним ігристим Marengo Lazzurro.

А ввечері – живий виступ та Dj Paradox.

Вхід вільний.
Луцький «Промінь» запрошує на святкування 8 березня*

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Теги: Промінь, 8 березня, свято
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