Луцький «Промінь» запрошує на святкування 8 березня*
Сьогодні, 20:40
8 березня у РЦ «Промінь» на відвідувачів чекає багато приємних несподіванок.
Разом з тим у Grand Central, що на 4-му поверсі очікують:
- Art Ladies 4u дивуватимуть своїми букетиками, світшотами та фотозоною.
- VeAn Tattoo робитимуть за символічною ціною експрес-тату.
На барній стійці відвідувачів пригощатимуть новим блакитним ігристим Marengo Lazzurro.
А ввечері – живий виступ та Dj Paradox.
Вхід вільний.
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Разом з тим у Grand Central, що на 4-му поверсі очікують:
- Art Ladies 4u дивуватимуть своїми букетиками, світшотами та фотозоною.
- VeAn Tattoo робитимуть за символічною ціною експрес-тату.
На барній стійці відвідувачів пригощатимуть новим блакитним ігристим Marengo Lazzurro.
А ввечері – живий виступ та Dj Paradox.
Вхід вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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