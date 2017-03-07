Луцький «Промінь» запрошує на святкування 8 березня*





Разом з тим у Grand Central, що на 4-му поверсі очікують:



- Art Ladies 4u дивуватимуть своїми букетиками, світшотами та фотозоною.

- VeAn Tattoo робитимуть за символічною ціною експрес-тату.



На барній стійці відвідувачів пригощатимуть новим блакитним ігристим Marengo Lazzurro.



А ввечері – живий виступ та Dj Paradox.



Вхід вільний.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8 березня у РЦ «Промінь» на відвідувачів чекає багато приємних несподіванок.Разом з тим у Grand Central, що на 4-му поверсі очікують:- Art Ladies 4u дивуватимуть своїми букетиками, світшотами та фотозоною.- VeAn Tattoo робитимуть за символічною ціною експрес-тату.На барній стійці відвідувачів пригощатимуть новим блакитним ігристим Marengo Lazzurro.А ввечері – живий виступ та Dj Paradox.Вхід вільний.

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