На Волині за шахрайство і підробку документів розшукують чоловіка

Олексія Янюка за вчинення кримінальних правопорушень.



Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.



"Співробітники управління карного розшуку Головного управління Нацполіції в області розшукують Янюка Олексія Васильовича, 07 лютого 1972 року народження, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 358 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.



Прикмети: на вигляд 45-47 років, зріст 175-180 см., спортивної тілобудови, волосся темне, коротке, наявні лобні залисини, очі карі.



Поліція просить громадян повідомити будь-яку інформацію, що стосується розшукуваної особи до поліції за наступними номерами телефонів: (8-0332) 74-23-40, 066-189-42-46 або 102.



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