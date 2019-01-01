У центрі Луцька стукнулися два авто. ФОТО
Сьогодні, 18:15
На розі вулиць Богдана Хмельницького і Кривого Валу у Луцьку зіткнулися дві машини.
Про це, посилаючись на власкора, повідомляє інтернет-видання Волинь24.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася у вівторок, 5 березня, близько 15 години.
Не розминулися авто марки "Москвич" та "Нісан". Перший виїжджав із вулиці Кривий Вал. Водій "Нісану" повертав з вулиці Богдана Хмельницького.
У аварії ніхто не постраждав. Обидва авто зазнали механічних пошкоджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це, посилаючись на власкора, повідомляє інтернет-видання Волинь24.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася у вівторок, 5 березня, близько 15 години.
Не розминулися авто марки "Москвич" та "Нісан". Перший виїжджав із вулиці Кривий Вал. Водій "Нісану" повертав з вулиці Богдана Хмельницького.
У аварії ніхто не постраждав. Обидва авто зазнали механічних пошкоджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У центрі Луцька стукнулися два авто. ФОТО
Сьогодні, 18:15
Прикордонники пропустили автомобіль з 84 кілограмами героїну
Сьогодні, 18:08
На Волині батько 5 років шукає зниклого 23-річного сина
Сьогодні, 18:00