У центрі Луцька стукнулися два авто. ФОТО





Про це, посилаючись на власкора, повідомляє інтернет-видання



Дорожньо-транспортна пригода трапилася у вівторок, 5 березня, близько 15 години.



Не розминулися авто марки "Москвич" та "Нісан". Перший виїжджав із вулиці Кривий Вал. Водій "Нісану" повертав з вулиці Богдана Хмельницького.



У аварії ніхто не постраждав. Обидва авто зазнали механічних пошкоджень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На розі вулиць Богдана Хмельницького і Кривого Валу у Луцьку зіткнулися дві машини.Про це, посилаючись на власкора, повідомляє інтернет-видання Волинь24 Дорожньо-транспортна пригода трапилася у вівторок, 5 березня, близько 15 години.Не розминулися авто марки "Москвич" та "Нісан". Перший виїжджав із вулиці Кривий Вал. Водій "Нісану" повертав з вулиці Богдана Хмельницького.У аварії ніхто не постраждав. Обидва авто зазнали механічних пошкоджень.

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