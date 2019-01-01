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У центрі Луцька стукнулися два авто. ФОТО

У центрі Луцька стукнулися два авто. ФОТО
На розі вулиць Богдана Хмельницького і Кривого Валу у Луцьку зіткнулися дві машини.

Про це, посилаючись на власкора, повідомляє інтернет-видання Волинь24.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у вівторок, 5 березня, близько 15 години.

Не розминулися авто марки "Москвич" та "Нісан". Перший виїжджав із вулиці Кривий Вал. Водій "Нісану" повертав з вулиці Богдана Хмельницького.

У аварії ніхто не постраждав. Обидва авто зазнали механічних пошкоджень.

У центрі Луцька стукнулися два авто. ФОТО
У центрі Луцька стукнулися два авто. ФОТО
У центрі Луцька стукнулися два авто. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія
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