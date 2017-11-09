У Луцьку п'янючий водій на бусі збив стовп
Сьогодні, 17:33
У Луцьку на вулиці Гулака-Артемовського трапилась дорожньо-транспортна пригода: п'яний водій зніс стовп.
Про це інформує патрульна поліція Волинської області.
Очевидці розповіли, що водій мікроавтобуса Mercedes зеленого кольору, можливо, напідпитку, збив електроопору та покинув місце пригоди.
Згодом поліцейські виявили автівку. А 51-річного водія перевірили на стан сп’яніння – мав 1,96 проміле алкоголю, що майже в 10 разів вище допустимої норми.
Відтак, на чоловіка оформили 3 протоколи за порушення.
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Про це інформує патрульна поліція Волинської області.
Очевидці розповіли, що водій мікроавтобуса Mercedes зеленого кольору, можливо, напідпитку, збив електроопору та покинув місце пригоди.
Згодом поліцейські виявили автівку. А 51-річного водія перевірили на стан сп’яніння – мав 1,96 проміле алкоголю, що майже в 10 разів вище допустимої норми.
Відтак, на чоловіка оформили 3 протоколи за порушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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