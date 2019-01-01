На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал





Про це йдеться в ухвалах Луцького міськрайонного суду, - передає



21 січня правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).



«Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради разом з ТзОВ «ПБС», шляхом зловживання службовим становищем привласнили грошові кошти під час капітального ремонту перехрестя вулиці Дубнівської з вулицею Карпенка-Карого в місті Луцьку, чим завдали збитків на суму, яка на даний час встановлюється», – йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду.



Поліцейські з’ясували, що договір між Департаментом ЖКГ Луцька і фірмою «ПБС» щодо ремонту перехрестя вулиць Дубнівської та Карпенка-Карого за майже 9,9 мільйона гривень завершився ще 31 грудня минулого року, однак на об’єкті вже «видимі та явні ознаки пошкодження, відшарування, руйнування та інших змін асфальтно-бетонного покриття».



«Виявлено факти невідповідності між фактично виконаними роботами та роботами, які вказано у актах приймання виконаних робіт, оскільки дані роботи виконано неякісно та із явними порушеннями», – вказують правоохоронці.



Для того, аби з’ясувати чи відповідає обсяг виконаних компанією «ПБС» робіт затверджений документації слідчі попросили суд призначити судову будівельно-технічну експертизу. Суддя Світлана Рудська задовольнила клопотання правоохоронців. Експертизу має провести Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. Він і має відповісти на запитання чи відбулося завищення вартості робіт під час ремонту перехрестя, що і вирішить подальшу долю кримінального провадження.



А 23 січня поліцейські відкрили ще одне кримінальне провадження за тією ж 191 статтею.



«Досудовим слідством здобуто фактичні дані про те, що службові особи Департаменту ЖКГ Луцької міської ради, Управління капітального будівництва та ЖКГ Ковельської міської ради, ТОВ «Вишків-брук», під час виконання капітального ремонту вулиць та тротуарів, на підставі фіктивних актів виконаних робіт розтратили бюджетні кошти в сумі близько 700 000 гривень», – йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду.



Поліцейські звертають увагу на ремонт вулиці Винниченка, дворів будинків №3, 5 та 7 на проспекті Волі у Луцьку, а також ремонт вулиці Олени Пчілки у Ковелі, які виконувала луцька компанія «Вишків-Брук». Правоохоронці звернулися до суду за дозволом на проведення обшуків та вилучення документів, що стосуються цих ремонтів. Суддя Валентина Кирилюк задовольнила клопотання слідчих.



Нагадаємо, журналісти Центру журналістських розслідувань «Сили правди» писали про те, що обидві фірми належать депутатам від партії «УКРОП» і почали масово вигравати тендери у Луцьку після того, як рідна політична сила сформувала більшість у міській раді.



Івано-франківську компанію «ПБС» пов’язують із народним депутатом України, кандидатом на пост Президента України Олександром Шевченком.



Компанія «Вишків-Брук» належить депутату Луцької міської ради Сергію Балицькому. Раніше журналісти «Волинь24» зауважили, що Сергій Балицький на голосуваннях Луцькради підтримує пропозиції про ремонт доріг, після чого ці замовлення дістаються його ж фірмі. У коментарі «Силі правди» посадовець наголосив, що ремонт доріг є суспільним благом, тому жодного конфлікту інтересів, на думку Балицького, тут бути не може.



У разі доведення злочину винуватцям за статтею 191 Кримінального кодексу України загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до дванадцяти років з забороною обіймати певні посади строком до трьох років.



Марія СМИК, Юрій ГОРБАЧ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська поліція відкрила кримінальні провадження через можливі порушення під час ремонтів вулиць у Луцьку і Ковелі у 2018 році.Про це йдеться в ухвалах Луцького міськрайонного суду, - передає Громадське. Волинь 21 січня правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).«Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради разом з ТзОВ «ПБС», шляхом зловживання службовим становищем привласнили грошові кошти під час капітального ремонту перехрестя вулиці Дубнівської з вулицею Карпенка-Карого в місті Луцьку, чим завдали збитків на суму, яка на даний час встановлюється», – йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду.Поліцейські з’ясували, що договір між Департаментом ЖКГ Луцька і фірмою «ПБС» щодо ремонту перехрестя вулиць Дубнівської та Карпенка-Карого за майже 9,9 мільйона гривень завершився ще 31 грудня минулого року, однак на об’єкті вже «видимі та явні ознаки пошкодження, відшарування, руйнування та інших змін асфальтно-бетонного покриття».«Виявлено факти невідповідності між фактично виконаними роботами та роботами, які вказано у актах приймання виконаних робіт, оскільки дані роботи виконано неякісно та із явними порушеннями», – вказують правоохоронці.Для того, аби з’ясувати чи відповідає обсяг виконаних компанією «ПБС» робіт затверджений документації слідчі попросили суд призначити судову будівельно-технічну експертизу. Суддя Світлана Рудська задовольнила клопотання правоохоронців. Експертизу має провести Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. Він і має відповісти на запитання чи відбулося завищення вартості робіт під час ремонту перехрестя, що і вирішить подальшу долю кримінального провадження.А 23 січня поліцейські відкрили ще одне кримінальне провадження за тією ж 191 статтею.«Досудовим слідством здобуто фактичні дані про те, що службові особи Департаменту ЖКГ Луцької міської ради, Управління капітального будівництва та ЖКГ Ковельської міської ради, ТОВ «Вишків-брук», під час виконання капітального ремонту вулиць та тротуарів, на підставі фіктивних актів виконаних робіт розтратили бюджетні кошти в сумі близько 700 000 гривень», – йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду.Поліцейські звертають увагу на ремонт вулиці Винниченка, дворів будинків №3, 5 та 7 на проспекті Волі у Луцьку, а також ремонт вулиці Олени Пчілки у Ковелі, які виконувала луцька компанія «Вишків-Брук». Правоохоронці звернулися до суду за дозволом на проведення обшуків та вилучення документів, що стосуються цих ремонтів. Суддя Валентина Кирилюк задовольнила клопотання слідчих.Нагадаємо, журналісти Центру журналістських розслідувань «Сили правди» писали про те, що обидві фірми належать депутатам від партії «УКРОП» і почали масово вигравати тендери у Луцьку після того, як рідна політична сила сформувала більшість у міській раді.Івано-франківську компанію «ПБС» пов’язують із народним депутатом України, кандидатом на пост Президента України Олександром Шевченком.Компанія «Вишків-Брук» належить депутату Луцької міської ради Сергію Балицькому. Раніше журналісти «Волинь24» зауважили, що Сергій Балицький на голосуваннях Луцькради підтримує пропозиції про ремонт доріг, після чого ці замовлення дістаються його ж фірмі. У коментарі «Силі правди» посадовець наголосив, що ремонт доріг є суспільним благом, тому жодного конфлікту інтересів, на думку Балицького, тут бути не може.У разі доведення злочину винуватцям за статтею 191 Кримінального кодексу України загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до дванадцяти років з забороною обіймати певні посади строком до трьох років.

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