Які «євробляхи» найчастіше реєстрували на Волині

"Євробляхи" яких марок і років реєстрували найчастіше в сервісних центрах МВС Волині.Про це повідомили у прес-службі Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.Пільговий період розмитнення завершився, разом з цим в сервісних центрах МВС продовжують реєструвати авто, що були розмитнені в цей час.І станом на 5 березня в сервісних центрах МВС Волинської області було оформлено майже 19 тисяч авто, ввезених з-за кордону і розмитнених починаючи з 25 листопада 2018 року.«Після аналізу кількості та видів проведених реєстрацій авто, які було ввезено з-за кордону та розмитнено за пільговий період, ми отримали наступні результати. Найчастіше з даної категорії сервісні центри МВС Волині реєстрували транспортні засоби 2001-2005 років випуску з дизельним типом двигуна об’ємом до 2.0. При цьому зафіксовано найбільше звернень щодо марки Volkswagen – майже 5 тисяч», - резюмував начальник Регіонального сервісного центру МВС у Волинській областіЗокрема, із загальної кількості (18 645) зареєстрованих авто, що було ввезено з-за кордону, у сервісних центрах МВС Волинської області за 25.11.2018-05.03.2019 було зареєстровано:За типом двигуна:15 885 – дизельних2 027 – бензинових726 – гібридів7 – електромобілівЗа роком випуску:85 авто випущених включно до 1995 року3 923 – 1996-2000 р.в.8 017 – 2001-2005 р.в.5 213 – 2006-2010 р.в.1 355 – 2011-2015 р.в.52 –з 2016 р.в. включноЩодо марок авто, то у десятку найчастіше реєстрованих закордонних автомобілів за вищевказаний період увійшли:Volkswagen – 4 712Opel – 2 356Renault – 1 803Audi – 1 469Mercedes-Benz – 1 186Ford – 1 095BMW - 938Skoda – 790Mazda – 504Peugeot – 501Зауважимо, що у період святкових днів сервісні центри МВС працюватимуть зі змінами графіку, зокрема, п`ятниця-неділя, 8-10 березня, – вихідні, понеділок, 11 березня, – робочий.Зареєструвати авто можна, як в стаціонарних сервісних центрах МВС, так і в мобільному-пересувному центрі, який цього місяця обслуговуватиме громадян у 5-х містах і селищах:05.03 - Володимир-Волинський06.03 - Любомль14.03 - Маневичі20.03 - Локачі28.03 – Горохів