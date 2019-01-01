Які «євробляхи» найчастіше реєстрували на Волині
Сьогодні, 19:53
"Євробляхи" яких марок і років реєстрували найчастіше в сервісних центрах МВС Волині.
Про це повідомили у прес-службі Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.
Пільговий період розмитнення завершився, разом з цим в сервісних центрах МВС продовжують реєструвати авто, що були розмитнені в цей час.
І станом на 5 березня в сервісних центрах МВС Волинської області було оформлено майже 19 тисяч авто, ввезених з-за кордону і розмитнених починаючи з 25 листопада 2018 року.
«Після аналізу кількості та видів проведених реєстрацій авто, які було ввезено з-за кордону та розмитнено за пільговий період, ми отримали наступні результати. Найчастіше з даної категорії сервісні центри МВС Волині реєстрували транспортні засоби 2001-2005 років випуску з дизельним типом двигуна об’ємом до 2.0. При цьому зафіксовано найбільше звернень щодо марки Volkswagen – майже 5 тисяч», - резюмував начальник Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області Олександр Малашко.
Зокрема, із загальної кількості (18 645) зареєстрованих авто, що було ввезено з-за кордону, у сервісних центрах МВС Волинської області за 25.11.2018-05.03.2019 було зареєстровано:
За типом двигуна:
15 885 – дизельних
2 027 – бензинових
726 – гібридів
7 – електромобілів
За роком випуску:
85 авто випущених включно до 1995 року
3 923 – 1996-2000 р.в.
8 017 – 2001-2005 р.в.
5 213 – 2006-2010 р.в.
1 355 – 2011-2015 р.в.
52 –з 2016 р.в. включно
Щодо марок авто, то у десятку найчастіше реєстрованих закордонних автомобілів за вищевказаний період увійшли:
Volkswagen – 4 712
Opel – 2 356
Renault – 1 803
Audi – 1 469
Mercedes-Benz – 1 186
Ford – 1 095
BMW - 938
Skoda – 790
Mazda – 504
Peugeot – 501
Зауважимо, що у період святкових днів сервісні центри МВС працюватимуть зі змінами графіку, зокрема, п`ятниця-неділя, 8-10 березня, – вихідні, понеділок, 11 березня, – робочий.
Зареєструвати авто можна, як в стаціонарних сервісних центрах МВС, так і в мобільному-пересувному центрі, який цього місяця обслуговуватиме громадян у 5-х містах і селищах:
05.03 - Володимир-Волинський
06.03 - Любомль
14.03 - Маневичі
20.03 - Локачі
28.03 – Горохів
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Про це повідомили у прес-службі Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.
Пільговий період розмитнення завершився, разом з цим в сервісних центрах МВС продовжують реєструвати авто, що були розмитнені в цей час.
І станом на 5 березня в сервісних центрах МВС Волинської області було оформлено майже 19 тисяч авто, ввезених з-за кордону і розмитнених починаючи з 25 листопада 2018 року.
«Після аналізу кількості та видів проведених реєстрацій авто, які було ввезено з-за кордону та розмитнено за пільговий період, ми отримали наступні результати. Найчастіше з даної категорії сервісні центри МВС Волині реєстрували транспортні засоби 2001-2005 років випуску з дизельним типом двигуна об’ємом до 2.0. При цьому зафіксовано найбільше звернень щодо марки Volkswagen – майже 5 тисяч», - резюмував начальник Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області Олександр Малашко.
Зокрема, із загальної кількості (18 645) зареєстрованих авто, що було ввезено з-за кордону, у сервісних центрах МВС Волинської області за 25.11.2018-05.03.2019 було зареєстровано:
За типом двигуна:
15 885 – дизельних
2 027 – бензинових
726 – гібридів
7 – електромобілів
За роком випуску:
85 авто випущених включно до 1995 року
3 923 – 1996-2000 р.в.
8 017 – 2001-2005 р.в.
5 213 – 2006-2010 р.в.
1 355 – 2011-2015 р.в.
52 –з 2016 р.в. включно
Щодо марок авто, то у десятку найчастіше реєстрованих закордонних автомобілів за вищевказаний період увійшли:
Volkswagen – 4 712
Opel – 2 356
Renault – 1 803
Audi – 1 469
Mercedes-Benz – 1 186
Ford – 1 095
BMW - 938
Skoda – 790
Mazda – 504
Peugeot – 501
Зауважимо, що у період святкових днів сервісні центри МВС працюватимуть зі змінами графіку, зокрема, п`ятниця-неділя, 8-10 березня, – вихідні, понеділок, 11 березня, – робочий.
Зареєструвати авто можна, як в стаціонарних сервісних центрах МВС, так і в мобільному-пересувному центрі, який цього місяця обслуговуватиме громадян у 5-х містах і селищах:
05.03 - Володимир-Волинський
06.03 - Любомль
14.03 - Маневичі
20.03 - Локачі
28.03 – Горохів
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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