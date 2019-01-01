Кому на Волині платять понад 15 000 гривень зарплати

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій Волинської області у січні становила 7559 грн (в Україні – 9223 грн).А це в 1,8 раза вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (4173 грн) та на 19,9% більше, ніж у січні 2018р., - повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.За рівнем зарплати Волинь випередила Житомирську, Кіровоградську, Сумську, Тернопільську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області.Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів (15751 грн), автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів (14744 грн), машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань (13372 грн), у сфері фінансової та страхової діяльності (12304 грн).Індекс реальної заробітної плати у січні порівняно з відповідним періодом 2018р. становив 109,8% (в Україні – 109,5%).Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати за січень зменшилась на 7,2% і на 1 лютого 2019р. становила 16,4 млн.грн, що дорівнює 1,3% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2019р.